莫里森：我們不處於與中國的代理人戰爭中

澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）9月24日在參加四方安全對話（Quad）領導人首次面對面峰會前，接受了澳洲特別廣播服務公司（SBS）的專訪。

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採訪中，記者問，“對於坐在（澳洲）家裡沙發上的人來說，所有這些高級別的外交會談和討論，對於現在在家看這個的人來說，實際上意味着什麼？”莫里森回答說，“保持他們的安全和保障。就是這麼直截了當。我們生活在一個正在發生劇烈變化的世界的一部分中。它是世界關注的焦點。在我們所說的印度-太平洋發生的事情，那條弧線從朝鮮一直延伸到日本，當然也包括中國、印度尼西亞、太平洋島嶼、澳大利亞，一直到印度”。他說，“這是世界上的一個部分，它正在改變世界上發生的一切，它的未來將決定我們所有人的未來。因此，確保澳大利亞和澳大利亞人能夠在一個快速變化的環境中獲得安全和保障是非常重要的。這是一個總理最重要的責任。”

記者說，“外面的一些批評者認為這是誇張的言辭，讓人們感到不安全，然後你創造了這個問題的政治答案，說你是讓他們安全的總理，你怎麼說？你是否把這個問題搞得比現在的實際情況還要嚴重？”莫里森表示，“我認為這是一個非常憤世嫉俗的觀點。我的意思是，澳大利亞一直以來，通過幾代人的總理，就在這個城市（華盛頓）和世界上許多類似的城市，形成夥伴關係，保持澳大利亞人的安全。我的意思是，特別是如果你回顧一下，在第二次世界大戰期間，是約翰·卡廷（John Curtin，第14任澳大利亞總理）將目光投向了美國。”

莫里森補充說，“此後，孟席斯政府（Robert Menzies ，第12任澳大利亞總理）在70年前建立了《澳新美安全條約》聯盟。而今天，我們正處於一個全新的篇章，將英國納入我們的防務夥伴關係。我的意思是，這些都是保證澳大利亞人安全所必需的東西。它們遠遠超出了政治範疇。這是政府的責任，我認為所有議員都有責任，作為總理，沒有比這更重要的了。”

記者說，“我們沒有在地面上派有軍隊，但我們是否已經事實上與中國進行了某種代理人戰爭？” 莫里森說，“不，當然不是。我們的新安排所涉及的很多是科學合作和技術領域。我的意思是，今天晚些時候，我們將與四方安全對話會談，這是拜登總統的一個偉大倡議，讓四方安全對話領導人，即印度、日本、澳大利亞和美國。而且我們專註於一個非常積極的議程“。

莫里森說，“看，在我們的地區創造和平與穩定，在我們的地區創造安全。這不僅僅是關於安全合作。它也是關於將新冠疫苗送到發展中國家等事情。這是關於創建我們所謂的清潔能源供應鏈，以確保我們地區的發展中國家能夠獲得新技術，這將在未來30-50年內推動世界經濟。而澳大利亞希望成為其中的一部分。你看，當你能鼓勵本地區的繁榮，當你有穩定的表現，那麼所有人都是安全的。”

採訪中，記者還問到，“法國大使回到堪培拉對你來說有多重要？這對你來說是一個重要的外交目標，以修復關係，使他確實返回？”莫里森說，“好吧，重要的是，我們與法國恢復正常的關係，我們繼續我們之前的工作，因為潛艇合同只是我們關係中的一個元素。法國和澳大利亞在太平洋上享有獨特的視角。我們已經在這裡呆了很久了。我們有，法國實際上是在太平洋地區，法國是太平洋地區的一個偉大的合作夥伴。法國是自由民主國家中的一個偉大的合作夥伴”。

莫里森說，“我們有共同的價值觀，我們有共同的前景，我們希望與法國成為合作夥伴。現在，我們已經有了一個合同。這是一個我們無法繼續的合同。如果我們這樣做，這將是一個非常違背澳大利亞利益的合同。因此，當然，我不能繼續這樣做。當然，當你做出這樣一個艱難的決定時，它不會受到合同的另一方的歡迎。我理解這一點。但我們只是要堅持下去，多參與。而且我相信我們會達到目的，因為最終我們有相同的原則，我們有相同的信念，我們有相同的目標。”

記者說，“接近法國政府的消息人士指責你和你的政府在這一過程中竊取了軍事和情報機密，因為你從2016年起就已經知道了他們的軍事方針和能力。你對此怎麼說？”莫里森表示，“我認為這是無稽之談。我認為這是無稽之談。我的意思是，我們在合同中真誠地工作，一起工作，順便也支付我們的賬單。在合同中支付我們的賬單和工作的過程中，我們的許多人發展了偉大的技能。這對澳大利亞來說是很好的。”

記者說，“我今天讀到，在未來幾周內，你將收到來自（法國）海軍集團的新賬單。那麼，你預計它們會有多貴？”莫里森說，“我們將努力解決這些問題，我們將按照我們的合同來做。我們一直非常清楚地了解我們在這裡的義務是什麼，我們正在按照這些義務行事。讓我說得非常清楚。一些人似乎在提出這樣的建議，即澳大利亞應該繼續履行合同，花費澳大利亞納稅人數百億美元來建造一艘無法滿足我們需求的船，這將是一種疏忽”。

莫里森說，“因此，我不得不做出艱難的決定，而且我明白在這樣做的時候，會引起我們的朋友和夥伴法國的一些不滿和失望。但在一天結束時，我總是把澳大利亞放在第一位”。他說，“我總是會把澳大利亞的國家利益放在第一位。而且我知道法國人，我們的好朋友，也會做同樣的事情，如果這符合他們的國家利益。而在這個層面上，我們都明白，作為領導人，我們都明白，所有國家都會按照他們的國家利益行事，我們的工作，無論是本周在華盛頓的四方安全對話會談，還是與東盟合作的許多其他論壇，特別是我們的工作，都是為了儘可能地調整我們的思維。但有時我們也會有不同的看法。在這些時候，我可以向你保證，我心中最重要的是什麼是對澳大利亞最好的，以及保持澳大利亞人的安全。”

莫里森另在接受早餐電視節目《周末日出》採訪時，當被主持人問及“非凡的幾天，你真的在全球的世界秩序中重新定位了澳大利亞。我們現在堅定地站在這條橫跨印度-太平洋的民主路線的中間。但你確實說過，在美國和中國之間的這場衝突中，定義性的衝突，我們不需要選邊站，但我們現在已經選了，不是嗎？我們堅定地一直支持美國。”

莫里森說，“澳大利亞有很好的聲譽，特別是在我們的朋友那裡，我們的聲譽建立在堅持我們是誰和我們的價值觀上。我們將永遠這樣做。與那些對世界有共同看法的國家，無論是日本還是印度，當然還有美國和四方安全對話國家，這就是我們在這裡參加四方安全對話會議的原因，這是生活在印度-太平洋地區的志同道合的民主國家。世界的這一部分正在定義未來。我們需要確保我們能夠在世界這個快速變化的地區保持澳大利亞人的安全和保障。”主持人說，“共同目標、和平與安全。”莫里森給予肯定。

主持人續指，“但我們已經挑選了我們的隊伍。”莫里森說，“我們一直與美國是朋友和夥伴。我們一直忠於那些分享原則和信仰以及自由和民主的人。這並不新鮮。而我們不想選擇的是印度-太平洋的一個二元的未來。我們不想選擇這個。不應該有兩邊站隊”。他說，“應該有的是一個自由和開放的印度-太平洋。而這正是澳大利亞正在尋求的。這也是美國正在尋求的。這就是我們一起工作的原因。我們希望世界，特別是我們生活的世界的一部分，對每個人來說都是安全和有保障的，沒有脅迫，沒有所有這些東西。而這就是我們的目標。”