澳大利亞外長佩恩談AUKUS與印太戰略

澳大利亞外交部長，婦女事務部長，參議員瑪麗斯·安·佩恩Marise Payne，今天在悉尼先驅晨報觀點欄目發表文章，談論澳大利亞相關印太戰略外交政策。

廣告 繼續瀏覽後續

澳大利亞外交部長，婦女事務部長，參議員瑪麗斯·安·佩恩Marise Payne，今天在悉尼先驅晨報觀點欄目發表文章，談論澳大利亞相關印太戰略外交政策。

據佩恩說，過去兩周的大部分焦點都在AUKUS上，這是可以理解的。這種新的夥伴關係確實是合作的一個重要步驟，將有利於澳大利亞的未來安全。然而，在看待AUKUS的時候，必須考慮到澳大利亞政府正在以許多其他方式在我們的地區和世界上發揮更積極的作用，擴大我們的存在，加強我們的貢獻，擴大我們的聲音。

包括前總理保羅-基廷在內的一些評論家聲稱，AUKUS將我們引向一個不合時宜的英語國家圈，這表明他們故意無視我們通過努力工作正在深化和豐富的許多關係。

我們可以在一個以上的語言領域，在一個以上的大陸，在一個以上的政治信仰中擁有朋友。這並不是非此即彼。我們必須並將抓住每一個機會，無論是AUKUS、四國集團的快速和積極發展、我們與東盟的戰略夥伴關係、我們作為太平洋島嶼論壇成員和與歐盟在印度-太平洋問題上的精力充沛的工作，還是我們在整個地區建立的強大雙邊友誼。

為什麼我們必須這樣做？因為世界正在發生變化，不是在邊緣地帶，而是以相當根本的方式，影響到所有澳大利亞人未來幾十年的繁榮和安全。

據佩恩說，中國作為一個大國正在堅持自己的立場，並對獲得廣泛國際支持和提供廣泛國際利益的規則體系施加壓力。許多國家正在這一新的戰略地形上進行更激烈的競爭。這種競爭強度的上升不需要激起我們的絕望或癱瘓：而是意味着有新的風險和機會，消極的旁觀不是一種選擇。

正如我在過去兩星期的國際活動中多次說過的那樣，澳大利亞必須參與競爭，以維護和塑造國際秩序，該秩序支撐了印度-太平洋地區幾十年的繁榮和經濟穩定。作為一個重要的地區大國，我們擁有這樣的影響力和機構。通過我們強有力的實際外交，澳大利亞正在促進區域平衡，確保所有國家的主權和權利得到尊重，無論其大小和經濟發展水平如何。

佩恩說，在過去的兩周里，國防部長和我前往印度尼西亞、印度、韓國和美國，並與他們舉行了實質性的2+2外交和國防會談。在紐約，我還會見了來自東南亞、南亞、歐洲、英國、中東和聯合國機構的一系列對應方。

總理參加了第一次面對面的四方領導人會議，這是對澳大利亞、印度、日本和美國正在共同推進的務實和雄心勃勃的議程的歷史性肯定。

在這些接觸中，我們和我們的合作夥伴已經同意在公平的疫苗分配、新冠疫情經濟復蘇、低排放技術、基礎設施投資、關鍵技術、教育、網絡安全、空間和打擊虛假信息等領域深化合作。

佩恩指出，在澳大利亞的外交事務中，很少有比這更具有實質性的兩星期了。在華盛頓，我們與美國同行一起重申，我們的盟友和合作夥伴機制是我們最大的戰略資產。當我們紀念ANZUS成立70周年時，我們不僅僅是慶祝我們的歷史，而且鞏固了我們的未來。

佩恩說，這些是良好的友誼，真正的友誼。

在澳大利亞，有時會有一種狹隘的說法，認為我們必須改變我們的觀點、價值觀和我們的性格，以駕馭我們地區不斷變化的動態。

在過去六年中，我有幸擔任過國防部長和外交部長，我可以證明這樣一個事實：當我們誠實地、持續地與該地區交往時，澳大利亞會受到尊重。我們是一個自豪的民主國家，我們的許多合作植根於共同的價值觀--我們對自由和開放、言論自由、人權和不分種族、宗教和性別的平等的信念。但我們的方法是包容性的。它允許每個國家在一個保護和尊重主權的區域框架內有自己的空間。重要的是，我們的價值觀與我們合作夥伴的利益是一致的。

佩恩指出，本屆聯合政府所加強的關係意味着我們正在就像AUKUS這樣的倡議的目的進行坦誠的對話。一些國家，包括我們的一些東盟夥伴，已經提出了關於不擴散的合理問題，我們已經對這些問題做出了回應。我們將繼續向我們的朋友保證，澳大利亞在AUKUS下的工作仍然絕對符合我們的防擴散義務。

儘管受到新冠疫情的限制，但前所未有的會議和公告跨度表明，我國政府不同部門--外交、國防、情報、衛生、能源和經濟組合--目標一致，為國家利益服務。

AUKUS是一個重要的倡議，它補充而不是取代其他團體。但是，孤立地看它，就失去了意義。澳大利亞正着手進行一項廣泛、長期的努力，以貢獻我們作為一個重要的地區大國的力量，並履行我們的全球責任。它將在許多政府中發展，因此我們歡迎工黨對AUKUS的支持。

如果不承擔一些風險，在安全和繁榮方面很少有收穫。這就是為什麼澳大利亞讓合作夥伴參與進來，包括尋求對新冠病毒溯源的獨立評估，在關鍵的國際組織中尋求領導地位，並成功地提升了與區域和全球合作夥伴的正式外交、國防和貿易關係，而最近的一次則是澳大利亞和奧地利上周簽署的戰略合作協議。

據佩恩指出，拜登總統曾說，美國 "沒有比澳大利亞更親密或更可靠的盟友"。我們的外交政策表現出了重要的一致性，即在面對風險和威脅時保持堅定，並對其進行管理，而不是將其留給後代或不必要地進一步挑釁。

佩恩最後指出，我們因這種一致性和我們務實的外交方法而在全世界受到高度評價。我們將繼續在這種尊重的基礎上，尋求新的友誼，加強舊的友誼。這樣做是為了履行我們對澳大利亞人民和國際社會的責任。