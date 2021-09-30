菲防長：曾被前中國大使敦促放棄審議《美菲共同防禦條約》

菲律賓國防部長洛倫紮納(Delfin Lorenzana)9月30日在出席紀念《美菲共同防禦條約》簽訂70年的一場活動上透露稱，雖然美國歡迎重新審議該條約的想法，但一個第三方則不這麼認為。

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據菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN報導，菲律賓渴望修訂1951年簽訂的《美菲共同防禦條約》（MDT），以明確美國在其盟友受到攻擊時的保護和捍衛程度。在紀念《美菲共同防禦條約》簽訂70周年的活動上，洛倫紮納表示，一位前中國外交官曾敦促他不要這麼做。

洛倫紮納說，“雖然美國歡迎重新審議《美菲共同防禦條約》的想法，但一個第三方並不這麼認為”。他補充說，“中國前大使來找我，說：‘請不要碰《美菲共同防禦條約》。讓它保持現狀’。”洛倫紮納後來澄清了這次談話是在2018年進行的。

洛倫紮納向路透社表示，“這確實讓我吃驚。我問他為什麼？他說，任何修訂《美菲共同防禦條約》的嘗試都會被中國政府理解為遏制中國崛起的行為。”當被問及他當時如何回應時，洛倫紮納說，“我只是看着他笑了笑。”中國駐菲律賓大使館沒有立即對此發表評論。

報導指，在推動明確華盛頓的協防承諾的同時，中國的海上力量在南海有爭議的地區迅速集結，包括菲律賓所說的一支大規模海上民兵。菲律賓已經對此提出了數十次外交抗議，並宣布將在周四再次提出抗議。

依據《美菲共同防禦條約》，菲律賓和美國的軍事聯盟已經存在了幾十年，美國軍隊輪流駐紮，進行聯合演習、情報交流和物資轉讓。洛倫紮納說，很明顯，強化該條約並不符合中國的利益。他在論壇上發言說，“中國人在嵌入他們的人工島後，並不急於尋求任何解決方案”。洛倫紮納說，“它知道它採取的任何侵略行為都會觸發《美菲共同防禦條約》”。

洛倫紮納曾於本月8日提出，有必要全面審議菲律賓與美國的同盟關係。他指出，菲律賓從與美國的這種關係中獲得的好處，還不如來自非締約盟國的。洛倫紮納當時在華盛頓智庫戰略與國際研究中心講話時說道，“我們在馬尼拉被問到的一些問題是，菲律賓還需要《美菲共同防禦條約》嗎，我們應該修改它嗎？很明顯，我們需要對締結的聯盟進行全面審查。”

洛倫紮納還說，美菲關係“必須隨着承認新的地緣政治現實而做出改變，尤其是中國的崛起。”他表示，兩國應考慮修改《美菲共同防禦條約》和其他防務協定，以確保雙方能夠更好地應對所謂的“灰色地帶威脅”。

專家指出，《美菲共同防禦條約》第五條將武裝攻擊的範圍定義為發生在“任何一方的本土領土，太平洋管轄範圍內的島嶼領土，或太平洋的武裝部隊、公共船隻或飛機上”。根據《條約》第六條，雙方（在它們管轄範圍內）“將依照憲法程序，採取行動應對共同的危險”。

2014年訪問馬尼拉期間，美國前總統奧巴馬對《美菲共同防禦條約》是否適用於南中國海爭端一再含糊其辭。美國前國務卿蓬佩奧在2019年首次明確表示，南中國海屬於《美菲共同防禦條約》的範圍。