韓國外長：需考慮放寬對朝制裁 韓美不敵視朝鮮

自首爾方面消息，韓國外交部長鄭義溶10月1日在出席會議時就朝鮮勞動黨副部長、朝鮮最高領導人金正恩胞妹金與正發表談話要求撤回“對朝敵對政策”一事表示，韓美兩國無法接受朝方單方面提出的主張。

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朝鮮勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞》30日報導稱，29日朝鮮在平壤萬壽台議事堂召開第14屆最高人民會議第5次會議的第二天會議上，勞動黨副部長金與正被補選為國務委員會委員。

此前，金與正25日發表了談話。她認為，只有保持公正和彼此尊重的姿態，北南之間的溝通才會順利暢通，同時意義重大的終戰宣言才會不失時機地問世，而且北南共同聯絡辦事處的重建、北南首腦會晤等關係改善的諸多事宜也才會通過建設性討論，很快循序漸進、迎刃而解。

金與正在講話中說，“南朝鮮不要幼稚地仿效美國，拿出這種不合乎邏輯的無賴主張，破壞朝鮮半島地區的軍力平衡。”此外，金正恩29日表示，他願意在10月恢復被切斷的朝韓熱線，同時指責美國提出要會談，卻不改變對朝鮮的“敵對政策”。

首爾方面，據韓聯社報導，鄭義溶周五在韓國國會被問及韓美能否接受朝方提出的摒棄雙重標準和敵對政策的要求時表態如上。鄭義溶指出，金與正在談話中要求韓美兩國摒棄雙重標準，但這一說法是朝方單方面的主張且並不妥當。韓美兩國曾屢次強調不敵視朝鮮。

同時，鄭義溶就是否有必要放寬國際社會對朝制裁的提問給予肯定回答。他表示，當前正是考慮放寬對朝制裁的時候。鄭義溶說，無核化是與朝鮮重啟對話的大前提，即改善韓朝關係、重啟朝美對話以朝方採取實質性的無核化措施為前提條件，否則，朝美對話無法促成。

據悉，2022年韓國總統選舉預計於2022年3月9日舉行。總統任期1屆5年，現任總統文在寅已任期屆滿。