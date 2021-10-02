杜特爾特：為了順從人民的意願，今天我宣布退出政壇

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）10月2日宣布他將退出政壇，放棄在2022年全國大選中競選副總統的計畫。菲律賓總統發言人哈里·洛克（Harry Roque）隨後發布聲明稱，總統杜特爾特確定不再參與2022年副總統職位的競選，他將完成目前剩餘的總統任期，以帶領國家實現疫情後的復蘇。

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據菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN周六報導，杜特爾特說，“為了順從人民的意願，他們畢竟在多年前把我推上了總統寶座，我現在要對我的同胞們說，我將聽從他們的意願，今天我宣布退出政壇。”8月下旬，杜特爾特曾表示他將競選副總統，這一進展遭到了批評。

杜特爾特說，他已經改變了主意，依據的是“不同的調查和許多論壇以及，會談和會議中所反映的菲律賓人的普遍情緒，來討論我在生活中應該做什麼”。他說，“菲律賓人壓倒性的情緒是，我沒有資格，規避法律、憲法的精神是違反憲法的。”

菲律賓總統任期限制一屆，任期六年，曾擔任總統四年以上者，不得再度競選總統。杜特爾特現年76歲，於2016年當選菲律賓總統。他的總統任期將於2022年6月30日結束。

菲律賓執政黨民主力量黨9月8日提名參議員邦戈（Christopher“Bong”Go）和杜特爾特分別競選下一任總統和副總統。杜特爾特周六陪同邦戈到帕賽市的索菲特酒店提交總統候選人資格證書。杜特爾特說，他祝願邦戈這位長期的助手“一切順利，好運連連”。

菲律賓總統發言人哈里·洛克在一份聲明中說，杜特爾特將滿足於在場外支持他喜歡的候選人。聲明說，“正如2021年6月民調機構‘社會氣象站’的調查所反映的那樣，他將不再追求國家的第二高職位，而是向人民的意願低頭，該調查顯示杜特爾特競選副總統的意見相反。”

聲明補充說，“此外，為了確保他的方案和主張的遺產以及他的改革舉措的連續性，總統將積極主動地為他的候選人競選，並確保即將到來的2022年選舉的進行將是自由、誠實、和平和可信的。”

洛克補充說，杜特爾特將在其剩餘的總統任期內指導菲律賓實現新冠疫情後的經濟恢復。當被問及總統對繼任者的選擇時，洛克說，“（將）在適當的時候宣布。”