岸田文雄當選日本第100代首相 新內閣起航

日本自民黨的岸田文雄總裁(64歲)於4日下午，在日本眾參兩院正式會議的首相提名選舉中當選日本第100代首相。岸田馬上開始組閣，經過在皇宮的首相任命式和閣僚認證儀式，4日夜成立新內閣。

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在眾議院正式會議的首相提名選舉中，投票總數為458票，自民黨岸田獲311票，立憲民主黨枝野幸男獲124票，日本維新的會片山虎之助獲11票，國民民主黨的玉木雄一郎獲11票，自民黨的高市早苗獲1票。

目前新內閣的名單已經確定，在比較重要的閣僚中，他將內閣的中樞職位—官房長官一職，交給曾任文部科學大臣的松野博一，由於美國和中國對立等安保環境的惡化，圍繞日本周邊的國際環境日益嚴峻，原外相茂木敏充(65歲)和防衛相岸信夫(62歲)留任，以保持外交和安保政策上的一慣性。

鑒於原安倍政權將日本的少子化定義為“國難”，新內閣新設的總括少子化和兒童政策的“兒童廳”，起用參加總裁選舉競爭的野田聖子原總務大臣(61歲)任擔當相，鑒於世界經濟和技術的產業鏈重組等，新設的“經濟安全保障擔當相”，由小林鷹之原防衛政務官擔任(46歲)，負責新型冠狀病毒對策的厚生勞動大臣由後藤茂之原法務副大臣(65歲)擔任，疫苗擔當相由堀內詔子原環境副大臣(55歲)代替與岸田文雄競爭總裁一職的河野太郎擔任。

岸田新內閣的全閣僚20人裡面，首次入閣有13名，女性3名，從內閣成員的派閥來看，最大派閥細田派佔四人，細田派的實際掌門人為原首相安倍晉三，第二大派閥麻生派佔三人，全力支持岸田文雄的竹下派為四人。從自民黨高官的人事安排來看，也體現了自民黨兩大最大派閥的意志。自民黨幹事長由現稅制調查會長甘利明（72歲）擔任，政務調查會長由在總裁選舉中競爭的前總務相高市早苗（60歲）擔任，這兩個人都是細田派的實際上的掌門人安倍的心腹，而現任副首相兼財務相麻生太郎（81歲）擔任黨副總裁，輿論戲稱岸田文雄內閣是“岸田的面孔代表的安倍內閣”。