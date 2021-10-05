日本新首相岸田：質疑中國能否滿足TPP標準

日本甫當選首相的岸田文雄4日在記者會上，當被問及如何對待中國申請加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）時，表示對中國能否滿足TPP要求的標準抱有疑問。岸田提及中國的國有企業和知識產權相關問題，回答說“中國能否滿足TPP的高標準，我感到或許相當不透明”。

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據日本共同社今天報道說，日本首相岸田質疑中國能否滿足TPP標準。

考慮到優待國有企業和侵害知識產權，岸田強調：“必須觀察中國能否切實滿足TPP的高標準。”

據日本經濟新聞今天相關報道稱，中國政府9月16日宣布正式申請加入CPTPP。岸田首相提出看法稱，在重視國有企業和知識產權保護等方面，中國大陸難以滿足CPTPP要求的自由貿易標準。

該報道稱，岸田首相對於9月台灣申請加入CPTPP表示了歡迎的態度。

岸田針對中國大陸提出，“對於自由、民主主義、法治和人權等價值觀，存在令人懷疑的做法”。他主張“將攜手擁有普世價值觀的同盟國等，向中國堅決說出該說的話”。

共同社說，岸田在指出與中國繼續對話很重要的基礎上，明確稱東海、南海和各個地區存在以實力改變現狀的動向，日本“將與共享普世價值的同盟國和志同道合的國家攜手，對中國說應該說的”。

據共同社說，關於朝鮮綁架日本人問題，岸田強調：“受害者家屬日益年老，（解決）刻不容緩。我將抱着強烈的想法和心理準備持續採取措施”。他還表示有意不附加條件地與朝鮮勞動黨總書記金正恩直接會晤。