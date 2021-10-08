岸田文雄發表就職演說：將修訂國安保障戰略，大力推進自由開放的印太地區

東京時間10月8日下午，日本首相岸田文雄在眾參兩院發表上任後的首次所信表明演說（就職演說）。岸田文雄宣布，他將着手修訂《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》、《中期防衛能力整備計畫》。他提出，“其中，將果敢地推進強化海上保安能力和包括更有效舉措的導彈防禦能力等防衛能力，以及經濟安全保障等新時代的課題”。據悉，現行的日本《國家安全保障戰略》 是由前首相安倍政府在2013年制定的。

廣告 繼續瀏覽後續

岸田文雄的此次講話一共分成了六個部分，包括：一 前言；二 第一項政策 應對新冠疫情；三 第二項政策 實現新型資本主義；四 第三項政策 堅決守護國民的外交和安全保障；五 新的經濟對策；六 結語。就外交和安全方面的政策選擇，岸田文雄表示，“我的內閣的第三項重點政策就是‘堅決守護國民的外交和安全保障’。我確信外交、安全保障的真諦就是‘信賴’。”

岸田文雄補充說，“我將基於先人們努力贏來的世界對我國的信賴，並帶着三個堅毅的決心開展堅定的外交。首先是堅決維護自由、民主主義、人權和法治等普世價值觀的決心。”他說，“以美國為首，澳大利亞、印度、東盟（ASEAN）、歐洲等，與這些同盟國和志同道合的國家攜手，充分發揮日美澳印的框架，大力推進‘自由開放的印太地區’。”他續指，“對於國際社會不斷嚴重的人權問題，也由各中央部門聯合加以應對。”

岸田文雄說，“第二點是堅決維護我國的和平與穩定的決心。在我國所處的安全保障環境日益嚴峻的形勢之下，將徹底守衛我國的領土、領海、領空以及國民的生命與財產。”他補充說，“為此，將着手修訂《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》、《中期防衛能力整備計畫》。其中，將果敢地推進強化海上保安能力和包括更有效舉措的導彈防禦能力等防衛能力，以及經濟安全保障等新時代的課題。”

岸田文雄指出，“我國外交與安全保障政策的基石就是日美同盟。我將身先士卒，把作為印太地區、以及世界和平與繁榮根基的日美同盟提升到更高層次。”他說，“在維持日美同盟威懾力的同時，還將與當地人士通過認真細緻的說明、對話構築信賴關係，促進減輕沖繩的基地負擔。為了早一天全面歸還普天間機場，將推進向邊野古沿岸的遷移工程。”

岸田文雄還提到，“絕對不能容忍北朝鮮進行核與導彈開發。依照日朝平壤宣言，爭取全面解決綁架、核、導彈等各項懸而未決的問題，清算不幸的過去，實現日朝邦交正常化。”他說，“綁架問題是最重要的課題。為了讓所有綁架受害者早一天歸國，將全力以赴地應對。我本人決心可以不附帶條件地與金正恩委員長直接會面交涉。”

岸田文雄說，“第三就是正視並致力於解決全球性課題，為人類做出貢獻，主導國際社會的決心。致力於解決核裁軍與核不擴散、氣候變化等課題，提升我國的國際形象。”他特彆強調，“作為祖籍是遭受原子彈轟炸的廣島的總理大臣，我所追求的是‘無核武器的世界’。將活用我所創建的賢人會議，在核武器擁有國和非擁有國之間發揮溝通橋樑作用，履行作為唯一在戰爭中遭到原子彈轟炸的國家應盡的職責。”他說，“我將切實接過世界上的偉大領袖們至今多次挑戰過的廢除核武器的這把火炬，為了實現‘無核武器世界’而傾盡全力。”

岸田文雄說，“保護主義在全球日趨增強的當前，我國要成為自由貿易的旗手。為實現數字時代可信賴的數據自由流通（DFFT），將在國際規則的制定中發揮積極的作用。”他說，“與中國構築穩定的關係，對兩國、乃至地區和國際社會都極為重要。我國將與共同秉持普世價值觀的各國攜手，對中國堅持應該堅持的主張，強烈呼籲中國採取負責任的行動，同時，也要保持對話，圍繞共通的諸多課題開展合作。”

岸田文雄亦指，“與俄羅斯之間，不解決領土問題，就不會締結和平條約。我將努力構築首腦間的信賴關係，並力爭實現包括締結和平條約在內的日俄關係的全面發展。”他說，“韓國是日本重要的鄰國。為了使兩國關係恢復到健全的狀態，將基於我國一貫的立場，強烈要求韓國做出合理的應對。”

就修訂《日本國憲法》問題，岸田文雄在結語中說，“規定了憲法修訂手續的國民投票法已經完成了修訂。今後，將在憲法審查會上由各政黨提出各自方針之後，展開超越執政黨與在野黨框架的建設性討論，期待能夠積極深化全民性的討論。”他說，“有這樣一句諺語：‘想走得快，一個人前行；想走得遠，大家一起前行’。”

演講中，岸田文雄說，“一個人也許會很快到達目的地。但是，如果有夥伴同行，將能走得更遠、更遠。我堅信日本人的底力。即使處於新冠疫情之中，數字、綠色、人工智能、量子、生物工程、宇宙，這些新時代的種子已經開始萌芽。”他說，“讓我們把這些萌芽培育成參天大樹，推進經濟成長，由全體國民分享成長果實，開創燦爛的未來吧。”

岸田文雄說，“長夜終將迎來黎明。我將與全體國民手拉手，一起邁出通往明天的一步。”他說，“在就職演說的最後，我懇請各位議員，最重要的是衷心懇請全體國民對我給予支持。感謝大家靜聽。”