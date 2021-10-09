印媒：中印第13輪軍長級會談將於周日舉行

綜合印度媒體消息顯示，中印第13輪軍長級會談將於周日在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行。印度軍方消息人士稱，會談預計將於當地時間上午10點半開始，雙方在溫泉地區（Hot Springs）脫離對峙很有可能被提及。

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據《印度快報》報導，主持與中方軍事對話的列城第14軍團司令梅農中將(Lt Gen PGK Menon)將率領印度代表團赴會，其中還包括一名外交代表。《印度斯坦時報》報導稱，據熟悉此事的人說，雙方指揮官將逐一處理拉達克東部地區剩餘的摩擦點，包括德普桑突出地區（Depsang Bulge）和南典角村（印度稱南碟穆綽克，South Demchok）的查丁明拉交界處（Charding Nullah Junction）。

該報稱，如果雙方決定就從溫泉地區開始的降級達成協議（最可信的），那麼拉達克東部地區2020年5月之前的現狀將保持不變。截至目前，約有50名解放軍人員在15號巡邏點的陣地上，有同等數量的印度陸軍部隊在遠處與他們對峙。

報導稱，儘管與去年相比，雙方的軍事局勢有所緩和，但解放軍仍部署了兩個師以上和一些聯合武器旅。印度軍隊也有相應的部署，雙方的空軍都在待命。“如果周日達成從15號巡邏點開始的降級，那麼印度和中國都可以努力在16個月後從拉達克東部地區撤軍，”一位北京觀察人士說。

該報稱，雖然印度將歡迎在上一輪軍長級會談中達成高格拉地區（Gogra）脫離接觸協議後從溫泉地區開始的降級，但新德里希望繼續討論解決德普桑突出地區和查丁明拉交界處的巡邏權，以便消除1597公里長的拉達克實際控制線（LAC）沿線的所有針刺問題。

據悉，印度陸軍參謀長納拉瓦內（MM Naravane）周六在參加活動中發言表示，如果中國軍隊繼續在拉達克的邊境地區進行“大規模集結”，那麼印度士兵將繼續部署在實際控制線沿線。

納拉瓦內當天參加2021年《今日印度》會議，並發表了“印度新興的國家安全範式：為未來戰爭做準備”的主題演講。他稱，令人擔憂的是，中國軍隊正在實際控制線上建設基礎設施和部隊。納拉瓦內說，“如果中國人在那裡獃著，我們也在那裡獃著”。

納拉瓦內稱，“令人擔憂的是，正在進行大規模的集結，....，中方已經進行了基礎設施建設，這意味着他們將留在那裡......如果他們留在那裡，我們也將留在那裡。我們這邊的建設和發展，我想說和解放軍所做的一樣好。”

納拉瓦內稱，“如果他們繼續呆到第二個冬天，......我們將不得不密切關注他們的部隊集結情況”。他在會上回答關於印中在拉達克實際控制線沿線的對峙問題時說，“最近（印度）外交部發言人明確提到，北部邊境發生的任何事情都是因為中國人的大規模集結，以及不遵守過去制定的議定書，這是對峙的原因，以及隨後發生的所有事情。”