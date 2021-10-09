日本警方據報擬向企業等提供經濟安保諮詢

據共同社10月9日報導，經該社記者從日本警察廳獲悉，為防止尖端技術流向海外，警察廳和都道府縣警方計畫提供“經濟安全保障諮詢”，包括面向該國民間企業及大學的對策說明會和意見交流等。日本警方將介紹在辦案過程中積累的技術竊取手段等最新信息並接受諮詢，該舉措最快年內啟動。

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報導指，經濟安保作為日本首相岸田文雄的重點政策之一，被定位為經濟增長戰略的支柱。新內閣新設經濟安保擔當大臣，負責制定岸田文雄此前宣布的《經濟安全保障推進法》等。

岸田文雄8日向日本國會發表首次施政演說時曾介紹稱，“在新設的擔當大臣領導下，實施確保戰略性物資、防止技術外流的舉措，構建自律型經濟結構。制定相關法案，以打造牢固的供應鏈，推進我國的經濟安全保障。”

日本警察廳今年1月成立了約20人的專門小組，開始對經濟團體等進行宣傳教育，明年春季還將增加約10人，新設“經濟安全保障對策室”，正式展開相關工作。

據日本警察廳透露，經濟安保諮詢將使用資料和影像，介紹海外情報機構利用社交網站（SNS）接近公司員工及研究人員等以多種手段嘗試接觸的現狀。

報導稱，日本警方還將對間諜行動、網絡攻擊的手法、易成為目標的企業及人物特點等進行解說並介紹應對之策，與參與者一同集思廣益，對可疑舉動或感到擔憂的情況則接受個別諮詢。

報導提及，日本的高技術企業分布在各地，都道府縣警方將成為窗口。警察廳彙總的信息將在全國分享，以便任何地區都能提供諮詢。

報導稱，日本警方查處的侵害營業秘密案件2013年為5起，2020年已增加至22起。據悉還有不少案件因缺乏證據無法立案，負責辦案的幹部提醒稱，“掌握敏感信息的企業無論多大規模都會被盯上。希望徹底採取對策。”