五國聯防開啟兩周軍演 英航母編隊周一到訪新加坡

英國海軍“伊麗莎白女王”號航母打擊群10月11日將到訪新加坡。兩國艦艇及軍機9日進行了聯合訓練。此外，為了慶祝《五國聯防協議》（FPDA）達成50周年，為期兩個星期的“2021 五國金禧演習”（Exercise Bersama Gold 2021）從本月4日至18日進行。

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據英國國防部周日發表的聲明稱，“10月9日，F-35B‘閃電’戰鬥機從伊麗莎白女王號航空母艦上起飛，與新加坡共和國空軍的F-16戰鬥機一起飛上天空。在南中國海南部的國際水域一起演習，噴氣機進行了模擬空戰訓練和編隊飛行。與此同時，來自英國航母打擊群和新加坡共和國海軍的艦艇在南中國海的國際水域進行了一次機動演習。”

英方表示，“這些活動拉開了航母打擊群與新加坡接觸的序幕，10月11日將由旗艦伊麗莎白女王號訪問這個城市國家，以展示英國和新加坡深厚和長期的關係。”據悉，英國亞洲事務國務大臣阿曼達·米林（Amanda Milling）和英國皇家空軍參謀長邁克·威格斯頓（Michael Wigston）周一也將身處新加坡，並將在“伊麗莎白女王”上與新加坡的高級軍事官員會面。

據美國海軍協會網站8日報導，《五國聯防協議》成員國澳大利亞、馬來西亞、新西蘭、新加坡和英國當天開始了“2021 五國金禧演習”的實地訓練部分。該協議是上述五個英聯邦成員國在1971年簽訂的多方協議。據此，在這五個國家中的任何一個受到武裝襲擊或威脅時，五國應“立即”相互磋商，以決定應聯合或單獨採取何種措施來應對。

正在進行的“2021 五國金禧演習”實際上是兩年一次的“五國之盾”演習，為慶祝該協議達成50周年因此在今年特別改名。這次演習標誌着五國聯防自2019年以來的首次實地演習。

報導指，今次演習涉及海上和空中演習，主要在馬來西亞和新加坡海岸之間的南中國海國際水域進行，參與國將在那裡進行防空和反潛演習、射擊和機動演習等系列活動。來自五國聯防成員國的空軍將在西馬領空進行防空演習，並在反潛演習中支持海上部門。這些國家的部隊還將舉辦一個虛擬叢林作戰研討會，其中涉及交叉共享叢林作戰理論和討論五國聯防成員國陸地部隊之間的互操作性。

根據馬來西亞和新加坡國防部先前分別發布的消息，共有2600名人員、10艘艦艇、1艘潛艇、6架海上直升機、3架海上巡邏機、25架戰鬥機、2架支援飛機和1架指揮和控制飛機將參加此次演習。演習結束後，馬來西亞將於10月21日在首都吉隆坡附近的梳邦(Subang)空軍基地舉辦第11屆五國聯防國防部長會議和《五國聯防協議》50周年慶祝活動。