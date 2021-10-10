美日印澳下周舉行第二階段“馬拉巴爾2021”軍演

印度國防部10月10日發表聲明宣布，第二階段的“馬拉巴爾2021”多邊海上演習將於本月12日至15日在孟加拉灣舉行。第一階段的該演習已於8月26日至29日在菲律賓海進行。

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印度國防部稱，印度海軍將派出“蘭維傑伊”號（INS Ranvijay）導彈驅逐艦、“薩特普拉”號(INS Satpura)隱身護衛艦、P-8反潛巡邏機和一艘潛艇參加演習。美國海軍的代表是“卡爾·文森”號航空母艦和兩艘驅逐艦，即“尚普蘭湖”號巡洋艦(USS Lake Champlain)和“斯托克代爾”號驅逐艦。

據悉，日本海上自衛隊將由“加賀”號直升機護衛艦（JS Kaga）和“村雨”號（JS Murasame）驅逐艦代表。而澳大利亞皇家海軍將由護衛艦“巴拉瑞特號”（HMAS Ballarat）和“天狼星”號補給艦（HMAS Sirius）參加演習。

印度國防部稱，“第二階段的演習將建立在第一階段演習中形成的協同作用、協調和互操作性的基礎上，並將側重於先進的水面和反潛戰演習、海員演習和武器發射。”

印度國防部表示，“馬拉巴爾系列演習於1992年作為印度和美國之間的年度雙邊海軍演習開始，多年來，其範圍和複雜性都在增加。第25屆馬拉巴爾演習分兩個階段進行，同時在新冠病毒大流行期間遵守所有協議，反映了參與國對支持自由、開放、包容的印度-太平洋以及基於規則的國際秩序的承諾。”

日本在2015年成為該演習的永久成員。“馬拉巴爾”系列演習2018年在關島沿海進行，2019年在日本沿海進行。