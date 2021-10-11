岸田文雄接受眾議院質詢：維持以往方針並深化對台合作

日本首相岸田文雄10月11日出席日本眾議院全體會議，接受各黨派代表對他擔任首相後發表的施政演說的質詢。岸田文雄就應對新冠疫情和實現“新型資本主義”等議題作出了答覆。他還提及台灣是日本的重要夥伴，將維持非官方的實質關係這一以往政府方針，並在此基礎上“力圖進一步深化日台間的合作和交流”。

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岸田文雄向議員們表示，對提高工資的公司實行減稅，比審查資本利得稅更重要，因為他面臨著對縮小日本社會貧富差距的計畫的質疑。岸田文雄說，他將在稍後的眾議院選舉投票後很快決定其經濟政策，並提交一份額外預算的法案。在市場和一些高知名度的日本商界人士的負面反應下，對資本利得稅的擬議審查看起來將被擱置。

立憲民主黨代表枝野幸男要求岸田文雄就所提出的“新型資本主義”作出具體說明，並要求政府反省應對新冠疫情時出現的問題，強化危機管理體制。枝野還詢問岸田是否考慮重新審查森友學園問題，對此，岸田文雄表示否定。隨後，自民黨幹事長甘利明、立憲民主黨副黨首辻元清美還就新冠防疫政策、經濟安全保障的重要性、政治資金等問題進行了提問。

據《產經新聞》與《富士新聞網》合作進行的最新民調顯示，岸田文雄就任首相一周，支持率達63.2%。在對一千人的調查中，35.2%受訪者認為，支持岸田文雄因為“沒有更佳人選”。岸田文雄在發言中對前首相安倍晉三時期實施的經濟政策加以稱讚，稱其為加強日本經濟做出了巨大貢獻。他補充說，新政府將繼續尋求通過貨幣寬鬆、財政政策和經濟增長的戰略來戰勝通貨緊縮。

岸田文雄在質詢中就與台灣的關係表示，將維持非官方的實質關係這一以往政府方針，並在此基礎上“力圖進一步深化日台間的合作和交流”。他指出，“將關心關注圍繞台灣的局勢”。據共同社報導，岸田文雄強調台灣是“共享基本價值觀、有密切經濟關係的極其重要的夥伴和寶貴的朋友”。他同時表示，“台灣海峽的和平與穩定很重要。期待圍繞台灣的問題通過當事方之間的對話得到和平解決。”

立憲民主黨黨首枝野幸男主張稱，應中止美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）向該縣名護市邊野古的搬遷工程，並向美方提出交涉。岸田否定稱，“考慮維持日美同盟威懾力和消除普天間危險性時，搬遷到邊野古是唯一的解決方法。”

岸田文雄還提出，必須利用包括核電在內的所有選項來實現減排碳目標；符合標準的核電站應在當地人民的理解下重新啟動。就社會議題，他表示，在考慮同性婚姻合法化時需要極其謹慎，同時有必要就是否允許已婚夫婦保留獨立姓名進行進一步辯論。據了解，此次眾議院質詢將持續至10月13日。14日，眾議院將解散。31日，日本將舉行眾議院選舉。