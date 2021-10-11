菲記者獲諾獎 杜特爾特發言人：菲律賓婦女的勝利，為此感到高興

挪威諾貝爾委員會10月8日宣布，將2021年諾貝爾和平獎授予瑪麗亞•雷沙（Maria Ressa）和德米特里•穆拉托夫 （Dmitry Muratov），以表彰二人作出的貢獻。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的發言人11日祝賀雷沙獲得諾貝爾和平獎，稱這是“菲律賓婦女的勝利，為此感到高興”。

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雷沙和由她創辦的社交新聞網站《拉普勒》長期以報道和監督杜特爾特（Rodrigo Duterte）政府的政策聞名。《拉普勒》是發布杜特爾特執政下菲律賓反毒品運動中令人震驚的殺戮圖片，並質疑其法律依據的相關媒體之一。國際刑事法院的法官已經授權對這場血腥運動中可能發生的“反人類罪”進行全面調查。杜特爾特曾於2012年批評《拉普勒》是“假新聞媒體”並指控其是美國中央情報局的工具，雷沙譴責這是無稽之談。

菲律賓總統發言人哈里·羅克（Harry Roque）在周一的一次例行新聞發布會上回答了關於該獎項對政府意味着什麼的問題。他說，“這是一個菲律賓婦女的勝利，我們為此感到非常高興。”他補充說，“當然，確實有一些人認為瑪麗亞•雷沙仍需在法庭上洗清自己的罪名。”

就自己獲獎的消息，雷沙曾表示，《拉普勒》的獨立性意味着它可以反擊打壓。她說，“我們沒有其他業務需要保護......因此，我們很容易進行反擊。”雷沙說，針對她包括逃稅在內的七起法律案件仍在法院審理中，這是“可笑的”，她決心要贏。雷沙正在保釋中，等待對去年一起網絡誹謗案的定罪提出上訴，為此她將面臨長達6年的監禁。另外兩起網絡誹謗案在今年早些時候被當地法院駁回。

雷沙在接受法新社採訪時說，“這真的是為了全世界所有新聞工作者”。雷沙說，“我們在許多方面都需要幫忙…新聞工作者現在碰到的困難與危險增加許多”。據悉，這是菲律賓的第一個諾貝爾和平獎，也是自1935年德國人卡爾·馮·奧西茨基獲得該獎以來的第一次再度授予記者。周一，當被問及她想向杜特爾特傳達什麼信息時，雷沙敦促後者不要對國家採取分而治之的做法。她說，“我請求你，團結這個國家。”

此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫五向另一名得獎者俄國媒體人德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）表示祝賀，稱這位調查記者是“有才華的、勇敢的”。佩斯科夫補充說，“他致力於實現自己的理想。我們向他表示祝賀”。在菲律賓總統府表態前，當被記者問及如何看待此事時，雷沙回答說，“這與期望無關，這是專業的事情。甚至普京和克里姆林宮也向德米特里表示了祝賀。”