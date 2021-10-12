日本自民黨發布競選8大政策事項 承諾加大防務開支

自東京方面消息，日本自民黨10月12日針對8日在其官網公布的眾議院“政權公約”舉行了記者招待會，政調會長高市早苗正式就由八大優先事項組成的政策主張做了具體說明。自民黨表示，政府將致力於提高國防預算，“以期能達到甚至超過國內生產總值(GDP)的2%。”

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據了解，自民黨提出的8項重點政策有：強化新冠病毒等感染症對策；實現新資本主義的增長和分配政策；使農林水產業成為增長產業；為地方注入活力；加強經濟安全保障，制定《經濟安全保障推進法》；開展堅定的外交和強化國防力；振興教育優化人才及修改憲法。

高市早苗強調，“這是新冠疫情爆發以來的首次全國性國政選舉，也是岸田文雄新總裁領導下的民眾是否選擇自公政權的一次選舉，自民黨希望這些公約內容能向國民展示如何描繪我國的未來發展。”

據共同社報導，作為外交政策，公約寫明將以日美同盟為基軸，強化與澳大利亞和印度等的合作。其還對台灣申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）表示歡迎，聲援其作為觀察員參加世界衛生大會。關於導彈防禦，就對敵基地攻擊能力表示，“包括擁有在內，將推進提升威懾力的新舉措”。

自民黨承諾，“力爭增加防衛相關費，也考慮在國內生產總值（GDP）中佔到2%以上”，這一北約組織成員國的目標。近數十年來，日本的防務開支一直保持在GDP的1%左右。高市早苗堅稱，這些政策目標並非在“畫大餅”，而是“能夠實現的目標”，自民黨也將為此“竭盡全力”。