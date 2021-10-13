中國留學生疑爆買免稅品轉售 日本擬嚴管

中國留學生在日本連日爆買接近上限額度的免稅商品，且多次被目擊疑似轉售給他人，引起店家疑心與稅務單位關注；日本政府將修改稅制，擬嚴加控管留學生與回國日本人買免稅品。

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據中央社今天引述日本讀賣新聞報道稱，外國旅客入境日本半年內，可購買免稅商品，條件是必須帶出國外使用，以及不得轉售給他人等，若被稅務單位發現轉售免稅商品，將追征消費稅；另外，購買化妝品與食品等免稅“消耗品”，一次最多可以購買50萬日圓。

不過，從東京都內的百貨公司傳送到國稅廳的免稅商品消費電子紀錄中，發現有多次中國留學生爆買免稅品到逼近上限。

例如一名21歲的男性中國留學生，去年秋天入境日本後約1個月，就在百貨公司血拚10幾次，購買高級手錶等約1000萬日圓的奢侈品，還連買10次化妝品，每次都高達49萬5000日圓。另外，有百貨公司員工說，今年7月曾見到一名中國男性多次大量購買同樣的免稅化妝品，每次都高達49萬多日圓，還說是他“個人使用”，看起非常可疑。另一間免稅店的負責人說，曾多次目擊留學生購賣免稅商品後，轉手交給在免稅店附近的男女，現場還有現金交易。他認為留學生多次爆買高額免稅品明顯不自然，懷疑應有仲介支付手續費讓留學生買免稅品後，再將商品拿去轉售。

此外，從國稅廳的紀錄中可以發現，不只外國人會爆買免稅品，住在外國的日本人中，也有人會趁回國時大量血拚。

鑒於上述情形，日本政府今年冬天將修改稅制，將研擬對外國留學生與住在國外的日本人嚴加管控購買免稅商品的條件；今後財務省與觀光廳等單位將進行相關討論。

該報指出，日本全國的免稅商店去年4月起推動免稅手續電子化，外國消費者辦理免稅手續時，免稅商品的購買紀錄與護照資訊將回傳給日本政府國稅廳，今年10月1日起，所有的免稅商店都必須實施。該報道稱，因應外國旅客購買免稅商品後轉賣圖利、規避消費稅等問題，日本政府將藉由分析回傳的電子檔案進行調查。