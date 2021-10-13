國民黨今按鈴告立法會“惡霸說”加重誹謗

立法院副院長蔡其昌日前表示，台灣基進立委陳柏惟反對國民黨在立法院臨時會的疫苗採購提案，是反對採購中國疫苗，國民黨團今天到北檢提告加重誹謗。蔡其昌說，連澄清的人都告“這不是惡霸，什麼叫惡霸”。蔡其昌在立法院接受記者聯訪指出，陳柏惟是反對很可能採購到的中國疫苗，而非反對採購疫苗。國民黨把這種事拿來當作罷免理由，是欺騙鄉親。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，台灣5月本土疫情爆發時，無黨籍立委傅崐萁在立法院臨時會提案要在1個月內購買4000萬劑經世界衛生組織（WHO）認可的疫苗，國民黨團也提案，要求政府在8月底前，進口3000萬劑國際認證的COVID-19疫苗。蔡其昌日前受訪表示，當時全世界都在搶疫苗，市場上唯一現貨是中國科興疫苗。當時陳柏惟立場很清楚，認為提案是逼台灣政府購買中國疫苗，並表明反對採購中國疫苗，但這並非反對採購疫苗。

國民黨立法院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍等人上午到台北地檢署，按鈴控告蔡其昌加重誹謗。陳玉珍指出，國民黨的提案中白紙黑字列舉國際認證疫苗為BNT、莫德納、AZ及嬌生，並無中國科興疫苗，蔡其昌卻公開說謊，用謊話替陳柏惟護航，污衊國民黨，因此提告。

該報道稱，蔡其昌在立法院接受記者聯訪指出，陳柏惟是反對很可能採購到的中國疫苗，而非反對採購疫苗。國民黨把這種事拿來當作罷免理由，是欺騙鄉親。蔡其昌說，他只是路見不平拔刀相助，還原事實，也把陳柏惟的想法澄清。國民黨用抹黑與謊言要罷免陳柏惟，有人看不過去出來幫忙，國民黨連幫忙的人都要一起告，“這個不是惡霸，那什麼叫做惡霸？”而且國民黨立法院黨團日前在他主持院會時，在議場罵了1個多小時，言語非常難聽，到底是誰在妨害名譽。

中央社說，至於國民黨團表示，提案中的國際疫苗是指莫德納（Ｍoderna）等疫苗。蔡其昌說，這是魚目混珠，提案是要採購被世界衛生組織列入緊急使用清單的疫苗，“這裡面有沒有中國疫苗？”並指出當時國民黨的重要人士都對中國疫苗充滿期待。蔡其昌也提到，“我到今天為止沒有宣布要選台中市長，不用急着幫台中市長盧秀燕打壓我”，只要走得正、沒有私心為台中市民服務，為立法院可以運作，這些伎倆沒有什麼好擔心的。