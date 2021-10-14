日本解散眾議院 大選拉開序幕

14日上午，日本政府召開臨時內閣會議，決定解散眾議院。在14日下午的眾議院全體會議上，日本眾議院議長大島理森宣讀了天皇的解散詔書，日本眾議院宣布解散。從解散到投計票只有17天，選戰時間為戰後最短。

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在解散後的特別內閣會議上，正式決定了“19日公示、31日投計票”的眾議院選舉時間表。

在下屆眾議院選舉中，各政黨等爭奪全國289個單席選區(小選區）和11 個向各政黨投票的比例選區的465個議席，需要獲得233個議席才能保住執政黨在眾議院的多數席位。目前執政的自民黨具有單獨過半數的席位，為275議席(加上與自民黨同調的無所屬議員共276人），加上聯合執政的公明黨的29議席，共304議席。

這次眾議院選舉，是戰後首次眾議院議員的任職期限到期後的換屆選舉。在因眾議院解散，眾議院議員換屆選舉後召開的國會上，內閣將總辭職，兩院重新進行首相提名選舉, 從各種跡象來看，自民黨和公明黨聯合政權將維持眾議院多數席位，自民黨的議席會有所減少，但是可能勉強保住單獨過半數，加上公明黨的席位，執政黨可能取得安定多數。

但是由於與前首相安倍晉三相關的森友學園廉價購買國有土地和在“賞櫻會”前一天主辦的晚餐會上填補參加者費用，涉嫌違反《政治資金規正法》及新任自民黨幹事長甘利明的收受現金等問題將繼續受到在野黨的追究，也有自民黨難以達到單獨過半數的預測，而新首相岸田文雄對於重新調查這些問題採取消極態度。

在這次大選中，各黨將圍繞應對新型冠狀病毒的對策、振興日本經濟的經濟政策、少子老齡化和社會保障政策以及應對中國經濟、軍事及產業鏈等外交和經濟安全政策等問題展開討論。

日本首相岸田文雄14日上午在談及當天下午的眾議院解散時指出：從現在開始要接受國民的評判，我將以非常嚴肅的心情迎接大選。