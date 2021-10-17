日本靖國神社秋祭：岸田文雄奉供品 前首相菅義偉前往參拜

日本靖國神社周日(10月17日)起開始兩天的秋祭，日本首相岸田文雄供奉供品真賢木，未親自參拜。前首相菅義偉當天前往靖國神社參拜，是他時隔九年多後首次參拜。

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位於東京市中心的靖國神社供奉有二戰的日本甲級戰犯，因此只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與韓國強烈反彈。神社每年舉行春、秋兩次祭祀， 神社發言人告訴法新社，周日岸田文雄以首相名義供奉了真賢木供品。 報道說，岸田此次是沿襲了前首相安倍晉三、菅義偉的往例作法。岸田內閣的兩位大臣，厚生勞動大臣後藤茂幸和負責 2025 年大阪世博會的大臣若宮健二也捐贈了神樹。

報道說，今年早些時候，三位日本內閣大臣在日本二戰投降周年紀念日也祭拜了靖國神社。

日本政府一名發言人表示，剛剛在本月初卸任的前首相菅義偉上午11點前往靖國神社祭拜，日本放送協會（NHK）播放了他祭拜的畫面。 菅義偉在 2012 年擔任安倍政府發言人後一直避免參拜靖國神社，直到 2020 年成為首相時才供奉祭品。

報道指， 安倍晉三2013 年參拜靖國神社，是最後一位在任期間前往靖國神社祭拜的日本首相，當時引發中國和韓國的憤怒聲明嚴厲譴責，當時日本盟國的美國也發表聲明譴責。報道說，安倍自去年 9 月卸任以來曾數次參拜靖國神社。

據日本共同社援引匿名消息指， 10 月 4 日成為日本首相的岸田不打算在此次為期兩天的秋祭中參拜靖國神社。

韓國政府17日以外交部發言人的名義發表評論，對日本前、現任首相參拜美化甲級戰犯的靖國神社並供奉祭品一事“深表遺憾“。