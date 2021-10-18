印尼和大馬“擔心和關切”澳英美協議或引發亞洲軍事競賽

馬來西亞和印度尼西亞外長10月18日在印尼首都雅加達舉行會談後表示，他們擔心澳英美達成的三邊安全協議，即“奧庫斯”協議（AUKUS）可能導致亞洲地區的軍備競賽。

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馬來西亞外長賽夫丁·阿卜杜拉（Saifuddin Abdullah ）與印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）在周一舉行了會談。賽夫丁·阿卜杜拉會後通過推特表示，“我們還就區域和國際問題交換了意見，包括南中國海、緬甸、阿富汗和三邊安全夥伴關係。”他就澳英美三國上月達成的這一安全協議指出，雙方同樣關注其帶來的影響。

賽夫丁·阿卜杜拉在會後的聯合記者會上提及，“我們同意該地區最近關於靠近我國領土的一個國家正在購買新的核動力潛艇的問題。”他說，“儘管該國不具備核武器的能力，但我們還是擔心和關切。”印尼方面曾於上月表示，擔心“奧庫斯”協議可能會導致一場區域軍備競賽。這項三方協議是在東海和南海局勢日益緊張的情況下進行的，東海和南海是價值數萬億美元貨物的通道。

路透社的報導提及，作為與美國簽有《美菲共同防禦條約》的盟國，菲律賓則表態支持“奧庫斯”協議的達成，稱其為日益自信的中國提供了必要的制衡力量。報導指，馬來西亞此前提出，將就這一問題向中國和東盟徵求意見。

東盟周五決定將領導2月1日政變的緬甸軍政府首腦敏昂萊排除在即將舉行的東盟系列會議之外。蕾特諾表示，東盟將繼續向緬甸提供人道主義援助。兩國外長還提及，他們正在討論在印度尼西亞和馬來西亞之間建立一條旅遊走廊，並同意最終確定馬六甲南部和蘇拉威西海的海上邊界。