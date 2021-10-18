美前防長蓋茨：我們將繼續是西太平洋一支不可忽視的力量

美國前國防部長羅伯特·蓋茨（Robert Gates）近日在接受採訪時表示，就阿富汗局勢美國前總統特朗普和現總統拜登均負有責任。他說，澳英美達成的三邊安全協議（AUKUS）向全世界發出了一個強有力的信息。

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羅伯特·蓋茨是美國唯一一位在兩黨總統的領導下都擔任過美國國防部長的人士。他在美國哥倫比亞廣播公司《60分鐘》節目10月17日播出的專訪中就一系列問題分享了他的看法。就從阿富汗撤軍問題，蓋茨說，在電視上看到美國從阿富汗撤軍的混亂局面讓他感到噁心。蓋茨談到，“這真的很艱難。在那裡的幾天里，我實際上感覺不是很好。我意識到這是因為在喀布爾發生的事情。我對事情的結局感到非常沮喪，如果你願意的話。我想另一個......我的另一個感覺是，它可能不需要以這種方式結束。”

主持人安德森·庫珀（Anderson Cooper）說，“拜登總統說，‘任何撤退都是混亂的’。”蓋茨回應指，“當然，軍方認為撤退是行動中最危險的部分。但是他們真的有很多時間來計畫，從特朗普總統與塔利班達成的協議開始。所以那是在2020年2月。”曾在2006年至2011年監管伊拉克和阿富汗戰爭的蓋茨認為，特朗普在總統任期內未能妥善計畫疏散曾幫助美國打擊塔利班的阿富汗人。

蓋茨還指出，拜登總統在4月份宣布將特朗普的美國撤軍期限推後4個月後，沒有採取足夠的行動。他說，“一旦拜登總統重申將有一個確定的截止日期，我認為他們就應該在這個時候開始把這些人帶出來。你必須非常天真地認為，一旦撤離完成，事情就會走下坡路。”

就阿富汗撤退所引發的系列問題，蓋茨強調特朗普和拜登都負有責任。至於阿富汗政府和安全部隊的崩潰，蓋茨認為他和他之前的軍事領導人，在美國如何建立和訓練阿富汗軍隊方面犯了關鍵錯誤。蓋茨說，“我對此負有一定責任。它在我到那裡之前就已經開始了。但我認為，我們按照自己的形象創造了一支阿富汗軍隊。一個需要比塔利班更複雜的後勤、維護和支持的軍隊。”

庫珀說，“塔利班沒有接受過外國顧問多年的培訓。他們不知道如何閱讀。我們是先教阿富汗部隊如何閱讀，然後再教其他東西。”蓋茨說，“他們需要知道如何閱讀，以便操作我們給他們的設備。我們沒有像塔利班那樣輕裝上陣，基本上是自給自足，而是創造了一個重後勤、重裝備的軍隊。當（美國）突然撤去對他們的支持，再加上高級軍事領導人的腐敗等等，阿富汗軍隊的崩潰對我來說並不奇怪。”

蓋茨還對美國從阿富汗撤軍後繼續打擊當地恐怖主義活動的能力存在質疑。他說，“這種認為你可以在阿富汗從很遠的地方進行有效的反恐的想法，並不是一種幻想，只是非常、非常困難。”他續指，“如果你在當地沒有足夠的消息來源，無法獲得那種能讓你鎖定目標的實時情報，那就非常複雜。 ”

採訪中，庫珀還提及，“你曾寫道，喬·拜登‘是一個正直的人。不過，我認為他在過去40年裡幾乎在每一個重大的外交政策和國家安全問題上都是錯誤的’。”對此，蓋茨回應稱，“我認為他錯了很多（東西）。”

蓋茨補充說，“他反對羅納德·里根的每一項與蘇聯抗衡的軍事計畫。他反對第一次海灣戰爭。這個名單還在繼續。現在我要說的是，在......在奧巴馬政府，他和我顯然在阿富汗問題上有重大分歧。但他和我在反對干預利比亞和坦率地說與俄羅斯和中國有關的問題上確實意見一致。”蓋茨重申，他認為拜登在處理阿富汗問題上犯下了錯誤。

庫珀說，“在阿富汗發生的事情對拜登總統來說是毀滅性的。在國內，拜登能否恢復？”蓋茨回答說，“我想是的。我認為，美國、英國和澳大利亞之間的潛艇交易，我認為是一個偉大的戰略舉措。它向全世界發出了一個強有力的信息。”庫珀說，“對中國？”蓋茨補充說，“在全世界，包括對中國，美國仍然有很多選擇存在。而且我們將繼續是西太平洋地區一支不可忽視的力量。”

庫珀問，“如果中國對台灣採取行動，那是美國會在一個領域裡戰鬥嗎？”蓋茨說，“有兩項戰略是我們需要關注的。一個是威懾，加強我們自己在該地區的軍事存在。而戰略的第二塊是加強台灣的自衛能力。”在國際上，蓋茨認為中國是對美國最突出的軍事和經濟威脅。

蓋茨說，“我認為這是一個特朗普總統正確的地方。他基本上喚醒了美國人，我想說的是，特別是商界人士對中國的認識--我們對中國的假設已經錯了。”他說，“40年來的假設是，一個更富有的中國將是一個更自由的中國，而這顯然不會發生。但中國還有另一塊拼圖，那就是經濟方面。中國人現在管理着世界上大約三十幾個主要港口。他們是一半以上的南美國家的最大貿易夥伴。他們無處不在。而我們在這些非軍事領域做了什麼來與中方競爭？”

採訪中，蓋茨指出，他不希望特朗普再次參加總統大選。蓋茨說，“我是一名堅定的機構的信徒 ，無論是在情報界、國防部、國務院、司法部、聯邦調查局的機構。他對機構不屑一顧，而且--我認為他為削弱機構做了很多事情。”庫珀說，“你說他是一個‘臉皮薄、脾氣暴躁、信口開河、無知的總司令’。你說，‘這對美國來說風險太大’。”

蓋茨說，“我根本不會編輯這個（評價）。”庫珀提及，“繼續宣傳前總統特朗普關於選舉的大謊言，這對未來選舉的國家安全威脅有多大？”蓋茨說，“在我看來，這強調了中國在全世界發出的一個主題，即美國的政治制度不起作用，美國是一個衰落的大國。”

蓋茨不相信美國的國力正在下降，但在為八位總統服務並近距離看到在阿富汗和伊拉克發生的事情之後，他已經開始接受美國軍事力量的局限性。庫珀說，“你說，‘冷戰和蘇聯解體的持久教訓之一是，一個國家的持久變化只能來自內部。’我發現這句話從一個在各國進行軍事干預的人嘴裡說出來是很特別的。你是說，最終，從外部，你無法改變一個國家。”

蓋茨說，“我相信這一點。而且我認為，你知道，有少數例外。二戰後的德國和日本，就是例子。但我們基本上已經摧毀了這兩個國家。（他們）完全失敗了。”庫珀問，“槍桿子末端的外交政策不起作用？”蓋茨說，“你知道，我最喜歡的一句話是來自丘吉爾。‘民主不是一個可以在街上用湯米槍勾搭上的妓女。’我完全相信這一點。”他承認如今這種說法政治不正確。

蓋茨說，“我非常相信軍事力量的重要性，也相信美國擁有主導的軍事力量。我還堅信，在處理任何國際局勢時，使用軍事力量應該是最後的手段，因為無論局勢是如何開始的，沒有人能夠預測會發生什麼。”