朝鮮試射彈道導彈 韓軍研判系潛射導彈

朝鮮今早10時17分左右從鹹鏡南道新浦一帶向東部海域發射1枚近程彈道導彈，據韓軍初步研判朝鮮試射潛射彈道導彈（SLBM）。如果朝方試射潛射導彈屬實，這將是朝方自2019年以後時隔2年發射潛射彈道導彈。同時，青瓦台也就此行動表示遺憾，並呼籲平壤當局儘早出面對話。

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據悉，該導彈射高為60千米，射程為430～450公里。韓軍尚未公布其他參數，但考慮到朝方近期在新浦製造能搭載潛射彈道導彈的潛艇，並接連公開新型潛射彈道導彈，且從韓軍所謂“新浦以東海上”的說法來看，朝方在潛艇上試射新型潛射彈道導彈的可能性較大。若朝方試射潛射導彈屬實，這將是朝方自2019年以後時隔2年發射潛射彈道導彈。

朝方曾於去年10月和今年1月在閱兵式上展示新型武器“北極星-4”和“北極星-5”導彈，並在本月11日開幕的國防發展展覽會“自衛-2021”上公開疑似迷你潛射彈道導彈的新型武器。

韓方有觀點指出，朝方射彈可能針對當天在首爾開幕的“2021首爾國際航空航天暨軍工業展覽會”（ADEX），以及韓國定於本月21日發射自主研製運載火箭“世界”（Nuri）號（KSLV-II）。

據韓聯社指出，在韓美日三國朝核問題首席代表和情報部門首長分別在華盛頓和首爾共商重啟與朝對話方案的情況下，朝方進行了武力示威。有關部門推測，朝方可能按照自身的新武器研發時間表射彈，但當天射彈的目的還有可能是為了吸引各方關注。

與此同時，路透社報道稱，日本內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上表示，日本目前正在分析朝鮮周二上午發射的一枚導彈的落點。他補充說，首相岸田文雄正計畫結束福島出差返回東京。

美國印太司令部則表示，美國軍方認為朝鮮今次導彈發射是破壞穩定的行為，但沒有對美國及其盟友構成直接威脅。美國在一份聲明中說：“美國譴責這些行動，並呼籲不要採取任何進一步破壞穩定的行動。”

今天周二，韓國國家情報院院長樸智元、美國國家情報總監艾薇兒·海恩斯和日本內閣情報官瀧澤裕昭在首爾舉行閉門會議。韓美日朝核問題首席代表也將於當地時間19日在華盛頓舉行會談。