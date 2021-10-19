美日英澳在孟加拉灣舉行海上演習

美日英澳四國軍方從10月15日至18日在印度洋孟加拉灣舉行了2021年“海上合作演習”(MPX 2021)。此前，美國、日本和澳大利亞剛剛結束了同樣在該海域舉行的“馬拉巴爾2021”第二階段軍演。

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據美國海軍介紹，“在這次多國演習中，四支印太海軍，包括英國皇家海軍、澳大利亞皇家海軍、日本海上自衛隊和美國海軍進行了強化計畫、先進的海上通信行動、反潛戰行動、空戰行動、實彈射擊活動、海上補給、跨甲板飛行行動以及海上攔截行動。”參加了此次演習的美海軍“卡爾·文森”號航母打擊群指揮官丹·馬丁（Dan Martin）表示，“海上合作演習是高端、多領域的最佳海上訓練。”他說，“所有四個參與國在印太地區的安全、穩定和福祉方面都有持久的利益。我們將繼續微調我們的集體資產，速度、精度、殺傷力；以便最大限度地提高我們與我們的區域信任夥伴的作戰能力。”

美方聲明稱，“澳大利亞、英國、日本和美國海軍的人員經常在印太地區一起行動，促進了對地區安全和穩定的合作方式。這次演習將多個盟友和夥伴聚集在一起，以加強互操作性並增加在印度洋地區的行動。”據悉，英國“伊麗莎白女王”號航母打擊群、日本海上自衛隊直升機護衛艦“加賀號”和護衛艦“村雨”號，以及澳洲皇家海軍護衛艦“巴拉瑞特”號和“天狼星”號補給艦與“卡爾·文森”號航母打擊群共同參演。