朝鮮證實試射新型潛射彈道導彈 美副國務卿：已做好無條件對話準備

朝中社10月20日刊發照片，宣布從潛艇上試射了新型潛射彈道導彈（SLBM）。該導彈較前一款變小，但是彈頭更尖銳，機動性加強。專家們認為，這是朝鮮首次試射近程彈道導彈“朝版伊斯坎德爾導彈”（KN-23）的海基版。 美國國務院常務副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）19日在紐約通過視頻出席活動時表示，美方已與朝鮮直接接觸，正致力於實現朝鮮半島完全無核化。

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據韓聯社報導，從朝中社當天刊發的照片來看，該導彈形狀與本月11日在朝鮮國防發展展覽會“自衛-2021”上亮相的迷你潛射導彈大體相同，僅尾翼稍有不同。新型潛射彈道導彈尺寸變小，並且與彈頭圓鈍的北極星系列潛射彈道導彈不同，彈頭更尖銳，機動性隨之得到提升。

據韓國軍方探測，該潛射彈道導彈射高為60千米，飛行距離為590公里，具有近程彈道導彈的特點，參數與朝版俄軍裝備的戰役戰術導彈“伊斯坎德爾導彈”類似。該型導彈可在水平滑翔後在飛行末段二次爬高，攔截難度較大。此前朝鮮試射潛射導彈時通常以高角度發射，射高達到900千米，被歸類為中程導彈。據悉，朝鮮曾於2016年8月24日從鯨魚級潛艇試射首枚潛射彈道導彈“北極星-1”，此次鯨魚級再次亮相。

朝媒報導相關消息時強調“五年前的成功”，引發關注。報導指，此舉可能意在強調2016年那次從潛艇試射潛射導彈取得成功。值得一提的是，韓國上月從已入役的3000噸級潛艇“島山安昌浩”號上試射了潛射彈道導彈。由此，韓國成為全球第七個成功利用潛艇試射潛射導彈的國家。當時韓方沒有將朝鮮列為水下試射潛射導彈獲成功的國家之列。

美國方面，謝爾曼周二在非營利組織“韓國協會”於紐約舉辦的年度晚宴上發言表示，美方已與朝鮮直接接觸，正致力於實現朝鮮半島完全無核化。但她沒有具體透露由誰、何時、何地、如何與朝方進行的直接接觸。謝爾曼重申，美方曾屢次強調不敵視朝方，已做好“無條件對話”的準備，希望朝鮮做出積極回應。

講話中，謝爾曼還譴責平壤近期接連試射彈道導彈不僅有違聯合國安理會決議，也嚴重威脅周邊國家和國際社會。她指出，美方正與韓日等同盟國密切關注朝鮮有關動向，並為實現朝鮮半島完全無核化保持緊密合作。她強調，韓美同盟是維護東北亞、印太地區乃至全球和平穩定與繁榮的核心軸。

首爾方面，韓國外交部長鄭義溶20日在出席國會外交統一委員會國政監查會時提出，朝鮮響應對話提議是放寬對朝制裁的前提。就美國是否同韓國保持一致立場的提問，鄭義溶表示，在他看來，美方堅持只要朝鮮重返對話，一切問題都可以拿到談判桌上協商的立場。對朝鮮接連試射導彈是兩面作戰還是加大談判籌碼的工具，鄭義溶說政府已充分了解朝鮮的多種戰略，並應對一切可能性。

就朝鮮要求韓美在宣布終戰之前撤銷敵對政策和雙重標準，前一天又試射新型潛射彈道導彈向韓美施壓，韓國政府對此若不加以譴責，反而有偏袒嫌疑的指控，鄭義溶反駁稱，韓方毫無袒護朝鮮的意圖。他指出，理解朝方的憂慮，但韓方已屢次表示可以通過韓朝軍事聯合委員會討論，不敵視朝鮮。鄭義溶強調，美國也表明願隨時隨地與朝方無條件見面，因此朝方的主張並不恰當。