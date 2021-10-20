歐委會執行副主席：歐洲人對維護台灣海峽現狀存有利益

歐洲議會10月19日在法國斯特拉斯堡舉行全體會議，並在會議中針對將在20日投票發布的“歐盟與台灣的政治關係與合作”報告進行辯論。歐委會執行副主席兼競爭事務專員瑪格麗特•維斯塔格（Margrethe Vestager）發言表示，歐盟需要加強與台灣的合作、確保台灣民主自由，並指希望台灣成為《歐洲芯片法》的重要夥伴。

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維斯塔格當天代表歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）出席會議，並發表講話。她說，“我歡迎這份及時的報告和討論我們與台灣交往的機會。自上次在2019年就（台灣海峽）兩岸關係進行辯論以來，形勢發生了變化。”維斯塔格說，“正如你們的報告中所反映的那樣，台灣海峽的緊張局勢已經加劇。中國已經加強了對台灣的壓力和在海峽的軍事存在。我們看到中國的飛機一再侵入海峽中線和台灣的防空識別區。這些武力的展示可能對歐洲的安全和繁榮產生直接影響。”

維斯塔格表示，“我們歐洲人對維護台灣海峽的現狀存有利益。歐盟鼓勵各方進行對話，避免採取任何可能加劇海峽周邊緊張局勢的單邊行動。這對該地區的和平與穩定以及歐盟的利益來說是關鍵。我們將繼續在與中國的接觸中公開表達關切，並加強與志同道合的夥伴，如七國集團的協調。”她說，“正如報告所說，歐盟有興趣在‘一個中國’政策的框架內，加強與台灣的關係和合作。台灣是一個志同道合的夥伴，歐盟將繼續支持其基於民主、法治和人權的治理體系，支持其開放社會和市場經濟。歐盟還將繼續加強人與人之間的關係。”

維斯塔格說，“近年來，與台灣的交流和合作得到加強，今天，它們涵蓋了廣泛的領域，也在你們的報告中確定。從人權、貿易和經濟問題，到工業和數字政策、虛假信息和連接性。”她指出，“歐盟是台灣最大的外國投資者，並通過在台北舉行的歐洲投資論壇等舉措來吸引台灣投資者。去年，台灣對歐盟的投資翻了一番。歐盟是現實的和務實的：我們希望在尊重歐盟的‘一個中國’政策的基礎上進一步接觸。”

維斯塔格說，“歐盟的印太戰略為擴大合作提供了一個很好的平台。與這個重要夥伴和技術領導者的貿易和投資關係將得到深化。歐盟注意到歐洲議會關於如何實現這一目標的意見。我們希望在已經存在的強大經濟聯繫的基礎上，進一步發展現有的對話，如工業政策對話或數字經濟對話。”

維斯塔格提到，“歐盟目前正在評估如何更緊密地接觸，以應對以供應鏈脆弱性和關鍵價值鏈為重點的新挑戰，並希望在半導體等戰略部門進行合作。”她將半導體領域形容為“新石油”，並稱“我想許多人都這樣稱呼；對歐盟的工業發展和數字轉型不可或缺。我們希望看到台灣成為實現《歐洲芯片法案》目標的重要合作夥伴。”

維斯塔格說，“在加強與台灣關係的同時，歐盟也必須解決中國的強硬態度和試圖恐嚇台灣的志同道合的夥伴。正如報告中指出的那樣，立陶宛和所有發現自己因做出中國認為具有攻擊性的決定而受到脅迫的成員國，他們需要支持，需要我們的聲援。歐盟將繼續抵制這些企圖，並採取適當的工具，如目前正在準備的反脅迫工具。”她表示，“我讚賞這次辯論和你們的建議。它們反映了我們在尋求與台灣更緊密合作方面的共同利益，我們的價值觀和利益是一致的。”

據該報告介紹，2019年，歐盟與台灣的雙邊貿易總額達到510億歐元，台灣是歐盟在亞洲的第五大貿易夥伴，也是歐盟在全球的第15大貿易夥伴。該報告向歐盟外交與安全政策高級代表提出了一系列深化雙邊合作的建議，包括：“與成員國密切合作，加強歐盟與台灣的政治關係，並在歐盟‘一個中國’政策的指導下追求全面和強化的夥伴關係；將台灣視為印太地區的重要夥伴和民主盟友，因為其本身就是一個強大的民主政體和技術先進的經濟體，可以在不斷加劇的大國競爭中為維護基於規則的秩序作出貢獻。”

報告建議，“緊急開始與台灣當局就雙邊投資協定（BIA）進行影響評估、公眾諮詢和範圍界定，為深化雙邊經濟關係的談判做準備；在區域動態的背景下，回顧歐盟和台灣之間的貿易和經濟關係的重要性，包括與多邊主義和世貿組織、技術和公共衛生有關的事項，以及在半導體等關鍵用品方面的必要合作；鼓勵台灣增加在歐盟的投資，並注意到台灣是世貿組織的正式成員。

報告建議，“對中國繼續對台灣進行軍事交戰並對其施加壓力表示嚴重關切，特別是通過中國在軍事能力方面的大量投資、其攻擊演習和對台灣空域的頻繁侵犯。此外，指出中國發表的煽動性言論，表明其希望將台灣納入中國共產黨的極權統治之下，同時又聲稱追求與台灣關係的和平發展，這種意圖似乎是矛盾的，並堅持認為，兩岸關係的任何改變都不能單方面進行，也不能違背台灣公民們的意願。敦促歐盟和成員國發揮積極作用，與志同道合的國際夥伴合作，追求台灣海峽的和平與穩定，並與台灣的民主政府建立夥伴關係。”

報告建議，“對東中國海和南中國海局勢表示嚴重關切，並強烈反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖；重申尊重國際法的重要性，特別是《聯合國海洋法公約》及其關於以和平手段解決爭端的義務以及維護航行和飛越自由的規定；回顧維護印度-太平洋的和平與穩定是歐盟及其成員國的核心利益；強調台灣海峽的軍事衝突不僅會造成影響歐洲利益的重大經濟混亂，而且會嚴重破壞該地區基於規則的秩序，以及以人權、民主和法治為核心的民主治理”。

報告建議，“銘記歐盟非常重視台灣海峽的安全，歐洲的繁榮和亞洲的安全之間有直接的聯繫，因此，如果衝突蔓延到經濟領域之外，會對歐洲造成後果；聲明中國對台灣和南中國海的行動將對歐盟和中國的關係產生影響”等內容。據悉，該報告獲歐洲議會最大黨團歐洲人民黨黨團（EPP）的支持，預計將在稍後的投票中通過。值得注意的是，該報告將不具法律約束力。