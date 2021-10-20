澳洲潛艇事件後 法日年底將舉行2+2會談

法國外交部10月19日通過聲明介紹指，來自外交部和國防部的高級官員當天在東京與日本外務省和防衛省的同級官員舉行了會談。據介紹，這次會議是法日“特殊夥伴關係”的一部分，旨在為將於年底舉行的兩國外長防長“2+2”會談做準備。

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法國外交部政治事務與安全局長埃瑞拉（Philippe Errera）與國防部國際關係與戰略事務局長季棟（Alice Guitton）到訪東京，並於周二會見了日本外務省綜合外交政策局長岡野正敬和防衛省防衛政策局次長野口泰。

法國外交部的聲明稱，“磋商確認了雙方對印度-太平洋作為一個基於法治的自由和開放空間的一致態度。他們強調，他們願意共同致力於實施有利於該地區發展和安全的具體項目。在此背景下，法國代表團介紹了其在即將擔任歐盟輪值主席國的框架內的目標，在2021年9月16日提出的歐洲戰略的基礎上，印度洋將是其中的一個重點。”

聲明續指，“這些交流也是評估我們的安全和防務合作的一個機會，並注意到我們按照具體方針深化我們的戰略關係的共同願望。隨着我們雙邊安全和防務關係的法律框架的預期加強，我們的武裝部隊在該地區的行動互動得到了批准，包括在東非海岸，特別是在吉布提。”聲明稱，“兩國代表團都歡迎在全面海洋對話的框架內恢復雙邊部際工作，以及在健康限製得到緩解的情況下恢復關於印度-太平洋、網絡安全和太空的雙邊工作組。”

聲明稱，“政治局長們還討論了國際危機。關於印太地區，討論了朝鮮的核計畫和彈道計畫的進展及其後果以及阿富汗的局勢。薩赫勒地區的局勢以及伊朗核危機也被提及，日本和法國的共同目標是恢復伊朗和國際原子能機構之間的合作，並使伊朗儘快重新遵守《聯合政治協議》（伊朗核協議）。”

聲明稱，“最後，政治局長們深入交流了他們各自對與中國戰略態勢相關的挑戰以及從中得出的後果的評估。”日本外務省的聲明稱，“外交和國防部門之間進行協商，就安全和國防問題交換意見。 自1997年以來，日本和法國之間定期舉行該會議。日本還與其他歐洲國家和亞太地區的主要國家進行了不同級別的類似磋商。”

《日經亞洲》分析指，在被美英澳三邊安全協議打亂了與澳大利亞的潛艇交易後，法國正在審查其印太地區的做法，巴黎渴望加強與日本和印度的關係。埃瑞拉在談到該協議時告訴記者，“現在的問題是，應該有什麼樣的法美和跨大西洋夥伴關係，特別是在印太地區”。他指出，這不僅是對法國的“衝擊”，而且是“一個導致對與美國和澳大利亞的夥伴關係的基本面產生疑問的決定”。

近年來，法國也一直在促進與印度的關係。2019年，兩國在巴黎舉行了為期兩天的峰會，加速了兩國的戰略融合，這促成了聯合軍事演習和印度同意根據一份價值79億歐元的合同購買法國戰鬥機。埃雷拉說，與日本和印度一起，“我們注意到一個共同的觀點，即印度-太平洋的利害關係並不限於與中國的軍事競爭，應該包括經濟和健康等領域”。他補充說，“還有必要在該地區共同建立架構以加強安全和合作。”

法國今年在印太地區採取了一系列行動。2月，巴黎派出一艘核動力潛艇穿越南中國海。5月，法國、美國、日本和澳大利亞在日本南部的九州島舉行了聯合兩棲演習。法國還主持了與美國、日本、印度和澳大利亞在印度洋舉行的“拉佩魯斯演習”，同時向法屬波利尼西亞和夏威夷派遣了“陣風”戰鬥機。7月，巴黎發布了2021年版《法國印太戰略》。

據歐盟對外行動署介紹，第3次歐盟-印度戰略夥伴關係審查會議當天在布魯塞爾舉行。雙方就聯手應對新冠疫情及其對經濟、社會和個人的影響的最佳方式交換了意見。2021年5月8日的歐盟-印度領導人峰會為進一步深化歐盟和印度之間的關係制定了明確的路徑，之後，會議允許在《印度-歐盟戰略夥伴關係：到2025年的路線圖》文件的指導下，對雙方關係進行全面審查。