英國防參謀長：三邊安全協議可擴大包括其他盟國

即將於下月底卸任的英國國防參謀長尼克·卡特（Nick Carter）10月19日在出席活動時表示，保持大西洋的開放，以便歐洲盟友在危機期間能夠與美國和加拿大保持聯繫，“這一直是北約軍事戰略的情況，現今仍然如此”。他提到，澳英美上月達成的三邊安全協議，即奧庫斯協議（AUKUS）可以擴大到包括其他盟國，如日本。

廣告 繼續瀏覽後續

卡特周二參加了由華盛頓智庫新美國安全中心（CANS）舉辦的“爐邊座談”。他指出，“即使在這個與俄羅斯和中國這樣的專制大國持續競爭的時代”，倫敦在評估威脅時首先看的是來自莫斯科的挑戰。他說，克里姆林宮在俄羅斯北方艦隊的潛艇技術和深海能力方面的進展意味着“你們關注從北大西洋到北極的海洋問題”是正確的，這是瑞典和芬蘭等盟國和合作夥伴的主要安全關切。

卡特認為這是一個新的威脅，他說，“我們需要認真思考......在高北地區的能力和威懾力”，特別是在操作條件困難的地方。卡特補充說，“三四年前，高北地區（北極圈以上）不會被判定為如此關鍵的重要性”。但是，北極水域的變暖使離俄羅斯最近並由其聲索的北方海路得以更長時間的使用，並使人們重新關注其對北約的利害關係。為了支持其領土聲索，莫斯科擴大了在那裡的軍事和民事存在，以擴大俄羅斯的能源開採和出口產業，特別是對中國的出口。

卡特提到，英國、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭和荷蘭正專註於該地區和北極地區不斷變化的海上安全條件。這些國家還在與愛沙尼亞、立陶宛、冰島和拉脫維亞合作，在波羅的海建立海上威懾能力。俄羅斯在波羅的海上的加里寧格勒保持着一塊海軍飛地。

在更遠的南方，卡特說，北約在黑海的海上存在顯示了聯盟在威懾俄羅斯和監測來自中東地區通過土耳其的移民流和恐怖活動方面的深度。他稱，這是北約對全球變化的安全環境的360度監測的一部分。

北約重視南翼和烏克蘭與俄羅斯支持的叛亂分子的鬥爭的一個例子包括今年夏天由華盛頓和基輔領導的“海風2021”演習。有30多個國家參加了這次演習。他補充說，在黑海行動時“必須要小心”；在那裡，由於領土聲索和對允許的軍艦類型的限制，“存在着各種緊張關係”。

卡特在發言中還引用法國總統馬克龍關於北約“腦死亡”和需要進行戰略改革的說法。他指出，北約成員國需要看到有“一個連續的競爭，從破壞我們生活方式的灰色地帶活動的陰險方法到武裝衝突”。他稱，北約必須激勵盟國 從工業時代的戰爭概念邁向“在短期內承擔風險”。他表示，這種現代化加強了聯盟的“數字骨幹”，提高了多個領域的互操作性，並根據俄羅斯在地區衝突中首先使用戰術核武器的理論，繼續開展從常規戰爭到核戰爭的綜合行動。

卡特在開場白中說，“誰能最迅速地適應加強數字骨幹的一方很可能在未來獲勝”。他補充說，這應該是北約從去年秋天亞美尼亞和阿塞拜疆之間的戰鬥中吸取的一個教訓，當時亞美尼亞部隊的指揮和控制網絡被有效解除。

卡特強調，“我們的對手已經研究了我們的戰爭方式”，俄羅斯和中國正在三個傳統領域的無人系統以及新的海底和高超音速技術方面加緊前進。他提出，這意味着除了傳統的條約聯盟外，英國對“圍繞共同利益的臨時集團 ”持開放態度。

當被問及內容包括分享核動力潛艇技術的三邊安全協議時，卡特說，“這與在我們的《安全、防務、發展與外交綜合審查》中公布的內容一致”。他補充說，這個要求首先來自澳大利亞，而且超出了潛艇的範圍。在接下來的17個月里，三國將研究人工智能、量子計算、網絡和水下能力方面的合作。

卡特說，“我認為這些是明顯的重疊，但在信息共享方面存在一些問號。”他說，“我想就像所有這些事情一樣，我們將看到它如何發展；我的意思是，我認為在我們如何分享信息和這些事情上存在一些問號。”他指出，“我希望這可以作為一種催化劑，讓我們大家對如何與盟友和夥伴分享信息有更開放的態度，因為這將是有幫助的。”

當被問及像日本這樣的國家是否感到被新的三邊夥伴關係所排斥時，卡特表示，該國最終可能與其餘的“五眼聯盟”夥伴加拿大和新西蘭一起加入。他談到，“奧庫斯協議的設計不具有任何排他性。它是志同道合的夥伴之間工業發展的第一步，我絕對知道，它的設計者認為，如果它可以變得更有包容性，如果那裡有機會，那麼這就是它的發展方向。”

卡特說，“這同樣適用於五眼聯盟，也適用於其他志同道合的國家”。澳洲政府和外交人士隨後淡化了卡特的評論，並向澳大利亞廣播公司表示，沒有計畫將奧庫斯協議納入任何其他國家。

雖然英國在印太地區有歷史性的貿易利益和安全聯盟，但卡特說，英國“伊麗莎白女王”號航母打擊群在該地區的部署“不會每年都發生”。他說，英國打算讓兩艘軍艦連持續部署在印太地區，並在那裡“不時地擁有一個瀕海戰鬥艦群”，因為英方要平衡其在歐洲和大西洋的部隊需求。

11月30日，作為陸軍上將的卡特將由第一海務大臣、皇家海軍上將托尼·拉達金（Tony Radakin）接任英國國防參謀長。據稱，拉達金參與了奧克斯協議的早期討論。