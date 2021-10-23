土耳其將宣布10位西方大使為“不受歡迎的人”

土耳其即將宣布10位西方國家的大使為“不受歡迎的人”，並可能驅逐。土耳其總統埃爾多安10月23日說，他已經下令外交部宣布10位西方國家駐土耳其的大使為“不受歡迎的人”，理由是他們呼籲釋放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。驅逐的大使中包括法國駐安卡拉大使。

廣告 繼續瀏覽後續

卡瓦拉被控資助2013年的土耳其全國抗議，並在2016年參加一個未遂政變，目前已經入獄四年。卡瓦拉對這些指控加以否認。

美國、加拿大、法國和德國等10個西方國家駐土耳其的大使10月18日在聯合聲明中要求公平迅速審理卡瓦拉案件，要求“緊急釋放”卡瓦拉。土耳其外交部召見了這些大使，並稱聲明不負責任。

埃爾多安星期六在土耳其西北部城市埃斯基謝希爾（Eskisehir）講話時說，“我對外交部下達了必要的指令，明確必須做什麼：必須立即宣布這10位大使為不受歡迎的人。你們要立即把它搞定。”“他們將知道並了解土耳其。他們不知道不了解土耳其的時候就要離開。”

美國、德國和法國駐土耳其使館以及美國白宮和國務院尚未對這些評論做出反應。

卡瓦拉去年被判無罪，但裁決今年被推翻，並與一個企圖政變的指控合並。

權益組織說，卡瓦拉的案件體現埃爾多安對異議進行打壓。卡瓦拉星期五說，他參加審判“毫無意義”，因為埃爾多安最近的言辭讓法庭不可能進行公平的聽證。

埃爾多安據報星期四說，這些國家的大使不會釋放他們本國的“土匪、殺人犯和恐怖分子”。

歐洲人權法庭2019年底要求立即釋放卡瓦拉，理由是不存在卡瓦拉犯罪的合理懷疑，而且對他的拘留是為了讓他噤聲。

歐洲委員會已經表示，如果不釋放卡瓦拉，將對土耳其啟動侵權的訴訟程序。