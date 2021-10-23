富士山對話：日本首相提日美同盟重要性，外相促美重返CPTPP

在日本東京都舉行的第8屆 “ 富士山對話 ”今天登場，日本外相（外務大臣）茂木敏充表達了催促美國重返 “跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）的想法。

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據日本經濟新聞報導，日本與美國政府相關人士與專家學者共同討論國際問題的第8屆“富士山對話”。這個對話由日本經濟研究中心和日本國際事務研究所主辦。

日本首相岸田文雄透過事前錄影致詞說：“將以日美同盟作為主軸，堅定地展開外交工作。” 岸田表示，目前存在威脅自由、民主及人權等普遍價值的徵兆。分析認為，可能是岸田顧及在東海與南海不斷展現威嚇行為的中國，及持續研發核武器及彈道導彈的朝鮮所言。岸田還強調“岸田內閣將開展以同盟為核心的堅定的外交”。

自民黨幹事長甘利明在視頻寄語中指出，為了防止防衛技術流向國外，“必須建立專利的非公開制度”。他就經濟安全保障政策稱，“將從經濟觀點出發，切實支撐日本的獨立和繁榮”，表示要構築從技術基礎研究到實際應用的無縫銜接開發體制。

談到地區安全保障環境，岸田表明情勢變得更加嚴峻。岸田也提出希望早日跟美國總統拜登面對面會談的想法，他表示希望“跟拜登一起推動‘自由且開放的印度太平洋’具體戰略”、以及“更進一步提升日美同盟關係”。

日本外相茂木敏充同樣透過視頻方式致詞，他表達了催促美國重返“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP）的想法。

茂木說，包括重回CPTPP在內，美國參與打造地區經濟秩序很重要。

報道指出，雖然美國最初在組建CPTPP時發揮了核心作用，但在前總統特朗普的領導下，華盛頓在2017年退群。中國和台灣先後都於今年9月申請加入CPTPP。

分析認為，茂木的上述講話呼應了首相岸田文雄在當天早些時候發出的信息，即日美同盟是國際和平與繁榮的 "基石"。茂木也強調，日本、美國、澳大利亞和印度的領導人致力於他們的 "四國 "防務條約，並且東京將 "在未來大力促進與包括東盟和歐洲在內的其他國家的具體合作。"

關於對中國的立場，茂木說，日本 "不會放棄民主、法治和自由貿易等基本價值觀和原則"，同時與北京 "在我們可以合作的領域 "進行合作。

茂木補充認為"鼓勵中國履行其作為一個大國的責任是很重要的，"。他敦促國際社會繼續關注中國 "一帶一路 "倡議下的項目是否會 "以符合國際標準的方式實施，具有公開性、透明度、生命周期成本方面的經濟效率以及債務可持續性"。

他批評中國在氣候變化、世界貿易組織和發展融資等領域從其發展中國家地位中獲益。他說。"我們必須糾正國際社會不斷支持中國發展的扭曲結構，中國現在是世界第二大經濟體。"

岸田還強調“岸田內閣將開展以同盟為核心的堅定的外交”。

日本自民黨幹事長甘利明也在視頻寄語中指出，為了防止防衛技術流向國外，“必須建立專利的非公開制度”。他就經濟安全保障政策稱，“將從經濟觀點出發，切實支撐日本的獨立和繁榮”，表示要構築從技術基礎研究到實際應用的無縫銜接開發體制。