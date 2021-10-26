拜登參加美國-東盟峰會：雙方持續合作只會越來越重要

美國總統拜登（Joe Biden）10月26日以視頻的方式參加了第9屆美國-東盟峰會，他也成為了過去四年中首位參加該會議的美國總統。

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拜登在會議開始時發言說，“（東盟輪值主席國）文萊的領導對確保東盟度過一個非常具有挑戰性的一年至關重要。我希望將來我們能夠再次親自舉行這些會議，因為美國和東盟之間的關係至關重要--對我們所有10億人民的未來至關重要。”他指出，“我們的夥伴關係對於維護一個自由和開放的印度-太平洋至關重要，幾十年來這一直是我們共同安全和繁榮的基礎。而且，美國強烈支持《東盟印太展望》，關於印太和基於規則的區域秩序。”

拜登說，“我們的持續合作只會越來越重要，而不是越來越少。”他稱，“越來越重要，因為我們一起努力應對將塑造21世紀前進的挑戰：應對新冠病毒大流行，應對氣候危機，加強我們的網絡防禦，並生產新技術，維護海洋和商業自由，以及更多。 如此之多。”拜登向與會的東盟國家領導人表示，“你們可以期待看到我們像哈里斯副總統最近對該地區的訪問那樣出現。你們可以期待看到我親自出現並向你們伸出援手。”

拜登說，“你們可以期待看到美國深化我們的長期合作，尋求部長級對話的新途徑，在我們國家投資，並推動這一關鍵地區的包容性繁榮。”他介紹稱，“事實上，我們打算推出一項新的計畫和倡議，以加強我們在一系列問題上的合作，總金額超過1億美元。”拜登說，“我們的底線是，東盟是必不可少的，我想說，它對印度-太平洋的區域架構至關重要。”

拜登表示，“而美國致力於東盟（在印太地區）的中心地位。 你知道，它是一個關鍵因素。它是維持我們共同區域的復原力、繁榮和安全的關鍵。”就此次會談進程，白宮會後發表聲明介紹稱，“拜登總統重申美國致力於加強我們與東盟的夥伴關係以及東盟的中心地位，並對《東盟印太展望》表示讚賞。”

美方的聲明稱，“總統強調了美國對該地區的持久承諾，並承諾深化我們的合作以應對我們時代的挑戰，這包括與我們的盟友和夥伴合作，抵禦對基於規則的國際秩序的威脅，並促進自由和開放的印度-太平洋。”

聲明還提及，拜登“還對緬甸的軍事政變和可怕的暴力表示嚴重關切，並呼籲該國軍政權立即停止暴力，釋放那些被不公正拘留的人，並恢復緬甸的民主之路。他表示支持東盟為使緬甸軍政權對‘五點共識’負責而作出的努力。”

會後，美國和東盟還發表了就數字發展的領導人聯合聲明。拜登與這9個東南亞國家領導人共同表示，“認識到智能數字發展在創造能夠抵禦新冠病毒大流行和其他經濟衝擊的經濟方面可以發揮重要作用，確保經濟收益能夠被所有階層的人獲得，並有可能實現可持續、包容和有彈性的經濟增長，特別是在病毒大流行時代和之後。”

此次峰會沒有緬甸代表的出席，因緬甸軍政府未遵守與東盟的協議，東盟採取前所未有決定，排除緬甸軍政府領導人敏昂萊與會。