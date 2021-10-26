新西蘭駐澳大使：新方可加入三邊安全協議以促進網絡技術發展

新西蘭駐澳大利亞大使、（新）工黨前副主席安妮特·金（Annette King）近日在受訪時表示，新西蘭可以加入澳英美三邊安全協議，即奧庫斯協議（AUKUS），以合作開發包括人工智能、量子計算在內的新興網絡技術。

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金錶示，奧庫斯協議絕不改變新西蘭與澳大利亞、美國和英國的安全和情報關係。雖然新西蘭永遠不會參與核動力潛艇的開發，但她表態稱，新西蘭歡迎美國和英國在印太地區的增加參與。

金在接受《悉尼先驅報》和《時代報》採訪時稱，“我們已經重申了我們的集體目標，即在我們的地區實現和平與穩定，並維護一個基於規則的國際體系。”她在下個月新西蘭主辦亞太經合組織領導人會議之前接受採訪時如是說。

此前，英國國防參謀長尼克·卡特（Nick Carter）10月19日在出席活動時提到，奧庫斯協議或將不會只局限在這三個國家，日本、加拿大等其他國家未來都可能參與其中。對此，當被問及新西蘭是否願意加入奧庫斯協議，就人工智能和量子計算等其他技術進行合作時，金回答說，“已經向我們表明，將歡迎其他國家參與到架構的其他部分。”

金說，“而網絡是我們肯定會感興趣的一個領域，但目前還沒有細節；所以我們將等待細節。”美英澳領導人在上個月宣布達成奧庫斯協議時，新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）指出，澳大利亞在該倡議下獲得的任何核動力潛艇都不會被允許進入新西蘭的領海。

據悉，新西蘭將在下個月主辦亞太經合組織的領導人會議，屆時從新冠疫情中恢復經濟將是議程上的首要任務。金說，亞太經合組織仍然是一個重要的全球機構，因為它把“世界上的大國和像我們這樣的小國（minions）聚集在一起”。

金補充說，“所以我認為，在把人們聚集在一起，坐下來討論問題方面，（會議）確實可以發揮非常重要的作用。”她還重申，新西蘭反對不得不遣返一名在澳大利亞長大的恐怖組織“伊斯蘭國”嫌疑成員。