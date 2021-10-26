越南總理範明正10月26日表示，越南願意與東盟各國交換疫苗接種證書，包括數位證書。他還提到，應利用東盟旅遊走廊框架協議，以便最大程度促進地區內必要移動。

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越南官媒越通社（VNA）和中央社報導，範明正星期二上午率領越南代表團在線上出席東盟高峰會，範明正在發表致詞時呼籲東盟靈活應對新冠疫情並作上述表示。

範明正並提出東盟未來應重視的兩項重點，包括努力控制與應對疫情，以及在世界政治經濟格局重塑的過程中，重新定位東盟的位置。

範明正說，這是東盟轉向一項新戰略的時候，讓全民安全適應、靈活因應和有效控制疫情，同時加快經濟社會復蘇和發展。東盟應提高協調機制的有效性，提高衛生系統的能力、疫苗和治療藥物的主動性，並提高民眾意識。

範明正說：“作為正在推動研究和主動生產疫苗的東盟國家之一，越南建議儘快技術轉讓生產抗新冠疫苗和治療藥物，從而形成我們地區的自主供應鏈。”

範明正還公布越南捐給東盟醫療物資儲備倉庫的醫療物資清單，願意在需要時提供給其他國家，這些物資價值達數百萬美元。

他也強調，東盟共同體在地區多邊和多層次對話、合作和經濟連結進程中，應加強自身的核心作用。