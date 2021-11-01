韓美低調舉行聯合空中演習

自首爾方面消息，韓國軍方消息人士11月1日向媒體透露，韓美將從當天起至5日以非公開形式舉行聯合空演“戰鬥準備態勢綜合演習”。就有媒體報導“朝鮮準備試射新的潛射導彈”，韓國軍方對此表示，正在與美國協作，密切關注有關動向。

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據韓聯社報導，韓美每年12月都會舉行大規模聯合空中演習“警戒王牌”（Vigilant ACE），但從韓朝、朝美開啟對話的2018年起，該空演由戰鬥準備態勢綜合演習取代。

就此次演習的軍力參與，韓國空軍F-15K和KF-16戰機、美軍F-16戰機等兩國空軍100餘架戰機將參演。報導指，美國本土戰力未投入此次演習。有觀點認為，空演以非公開形式進行且規模縮水，系韓美看朝鮮“臉色”所致。兩國軍方此前沒有對外公布此次演習日程，演習將低調舉行。

報導稱，韓國空軍相關人士接受採訪時表示，韓美聯演按年度計畫平穩實施。鑒於此次空演以非公開形式進行，不宜披露演練細節。

此外，美國研究朝鮮問題的專題網站“北緯38度”10月29日稱，遙感衛星觀測到朝鮮鹹鏡南道新浦造船廠疑似準備再次試射潛射導彈的動向。該網站認為，朝軍“鯨魚”級彈道導彈試驗潛艇周圍不斷出現的活動跡象與試射潛射導彈所需的準備工作一致。

報導指，韓國聯合參謀本部公報室室長金俊洛周一答記者問時表示，對於外國機構判讀民間商業衛星圖像的結論，官方不便置喙，韓軍與韓美情報部門保持緊密合作，迄今為止，沒有需要多加說明的事項。