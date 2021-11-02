日本財務大臣：防衛費不應預設規模

自東京方面消息，日本財務大臣鈴木俊一2日在內閣會議後的記者會上，就防衛費問題表示，“不應以財政方面的規模為前提，而是需要在建設高質量防衛力的意義上加以考量。”此前，執政的自民黨在日本眾議院選舉前就防衛費問題曾承諾，將日本的防務預算擴大到佔國內生產總值（GDP）2%以上。自民黨說，這一佔比將使日本與北約成員國在該指標上不相上下。

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據共同社報導，鈴木俊一之前也就日本防衛費問題指出，“和其他領域相比，已確保了優厚增額”。他表示在財源有限的形勢下，“圍繞具體戰略以及給予支撐的裝備品的應有狀況等，展開腳踏實地的討論非常重要。”

自民黨在日本眾院選舉中，就一直確保GDP1%左右的防衛費，在未明示財源的情況下承諾“把2%以上也納入考慮，增加防衛相關費用的金額”。

自民黨10月12日公布的競選綱領中制定了長期政策目標，包括將日本的防務預算擴大到佔國內生產總值（GDP）2%以上。日本防衛省目前要求的下一財年撥款約為500億美元。

此外，日本首相岸田文雄2日在英國參加聯合國氣候大會期間與美國總統拜登直接會面，並進行了短時間會談。自岸田上台後，美日首腦10月5日曾舉行電話會談，這是他們二人首次面對面交談。

據悉，雙方確認將進一步強化同盟關係，為實現“自由開放的印度太平洋”而緊密合作，還同意在應對地區形勢及氣候變化面合作。