美核潛艇南海事故調查結果出爐：撞上未知海底山脈後擱淺

據美國海軍研究協會新聞網站11月1日報導，調查人員已經確定美國海軍“海狼”級核攻擊潛艇“康涅狄格”號（SSN-22）10月初在南中國海航行時撞上了一座未知海底山脈，導致該潛艇一度在水下擱淺。

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報導引述一位美國立法界人士和兩位熟悉調查結果的國防官員的話稱，就上周完成的對10月2日碰撞事件的調查結果，該調查結論目前已移交給美國第七艦隊司令卡爾·托馬斯中將（Karl Thomas）進行審查，並決定是否對這一事件採取額外的追責行動。

美國海軍第七艦隊發言人周一通過聲明表示，“調查確定，‘康涅狄格’號在印太地區的國際水域作業時在一座未知海底山脈上擱淺。美國第七艦隊司令將決定後續行動--包括問責--是否合適。”

報導指，事故發生後，“康涅狄格”號潛艇前部的壓載水艙損壞，促使該潛艇上升水面，並從南中國海到關島進行了為期一周的航行。事發後，美國海軍一再表示，“康涅狄格”號潛艇的核反應堆和推進系統沒有受到損害。據悉，該潛艇目前在關島接受由美國海軍海洋系統司令部、普吉特灣海軍造船廠的人員和“埃默里S. 蘭德”號潛艇補給艦（AS-39）監督的初步維修。

美國海軍將首先確定如何將該潛艇修復到足以安全離開關島進行後續維修。確定最終維修的地點和時間將進一步強調美國海軍的維修能力。負責研究、開發和採購事務的美國海軍代理助理部長傑伊·斯特凡尼（Jay Stefany）上周四向美國國會眾議院軍事委員會的準備小組委員會表示，“如果我們最終在某個公共船廠進行（維修‘康涅狄格’號的工作），那肯定會對船廠的所有其他工作造成干擾。”

報導提及，在同一聽證會上，向美國會眾議院軍事部門的海權和投射力量小組委員會主席喬·考特尼（Joe Courtney）議員指出，夏威夷以西缺乏維修潛艇的干船塢設施。他說，“現在，它在關島，這是公開的記錄，在關島沒有干船塢，希望潛艇招標可以做這個工作，但這還有待觀察”。

考特尼說，“這只是表明......世界得到了投票，事情發生了變化，意外事件造成了更多的維修需求。...就獲得優先權而言，攻擊型潛艇在公共船廠中一直不受優待，但我們知道特別是‘海狼’級潛艇在世界的那一部分的任務方面是非常有價值的。”