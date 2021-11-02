菲政府指九段線畫面非法 Netflix撤下兩集《松樹谷》影片

全球最大的流媒體訂閱服務提供商奈飛公司（Netflix）日前應菲律賓政府要求，撤下了澳大利亞電視連續劇《松樹谷》(Pine Gap)中兩集節目在菲律賓的播放。據悉，這兩集節目中出現了南中國海九段線的畫面。

廣告 繼續瀏覽後續

菲律賓外交部11月1日發表聲明稱，“在外交部提出投訴後，（菲律賓）電影和電視審查和分類委員會（MTRCB/Board）於2021年9月28日作出決定，撤銷政治劇《松樹谷》的劇集，因為該劇展示了中國的九段線地圖，侵犯了菲律賓的主權。”聲明稱，“經過徹底審查，委員會裁定《松樹谷》的某些劇集‘不適合公開放映’。委員會還命令其供應商奈飛公司立即將相關劇集從其視頻流媒體平台上撤出。”

聲明稱，“委員會在其決定中強調，‘在全國範圍內，政府的每一個部門，只要有機會，都有責任反擊中國在西菲律賓海的侵略行動，以維護菲律賓的領土完整’。委員會進一步指出，在《松樹谷》對非法九段線的描述不是偶然的，因為它是有意識地設計和計算的，專門傳達一個信息，即中國的九段線是合法存在的。”

聲明指控說，“這種描寫是一種狡猾的嘗試，目的是在這一代觀眾和未來幾代人的意識中延續和紀念非法九段線。利用電影這一媒介，只是中國在南中國海/西菲律賓海領土衝突中佔據上風的非常規手段。”菲律賓外交部表示期待奈飛公司能夠遵守該裁決。

菲律賓與中國近年來持續因南海領土爭議而發生爭端。據路透社報導，周一晚些時候，《松樹谷》的第二集和第三集在菲律賓已不再提供，奈飛公司在其平台上宣布，這些劇集已“因政府要求而被刪除”。奈飛公司並沒有對這一決定進行詳細說明。該劇簡介稱：這部作品以神秘的美澳聯合防禦設施為背景，介紹了美國和澳大利亞之間的強大聯盟。

南海爭議海域主權問題一直是近年來菲中關係間的主要問題之一，在菲律賓總統杜特爾特的政府內，菲律賓外交部多次就這一爭議向中方提出外交抗議。值得一提的是，越南信息與傳媒部廣播電視與電子信息局今年7月發布消息稱，在該局以書面形式要求刪除有6集的電視劇《松樹谷》之後，奈飛公司於6月30日已應要求刪除了這部電視劇，因為其內容“侵犯越南海洋和島嶼主權”。

越通社的報導稱，“在社會方面，奈飛公司的違規行為傷害了越南人民的感情，引起廣大越南人民的憤怒。”報導指，這是12個月來連續第三次發現奈飛公司向越南用戶提供內容“違侵犯越南領土主權的電影和電視節目”。2020年7月和8月，奈飛頻道上分別播放電視劇《致我們暖暖的小時光》和《國務卿夫人》中也出現有同樣被越方視為“非法”的九段線地圖的情節。