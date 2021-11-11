日本岸田新政府擬開打親美牌

日本首相岸田文雄11日與美國印度太平洋司令部司令阿奎利諾在官邸舉行會談，確認將朝着進一步強化日美同盟而緊密合作。對於中國在印度太平洋地區單方面改變現狀的嘗試，兩人共享了嚴重關切。稍早，岸田文雄在10日的記者會上再次表示，有意包括今年在內，儘早訪問美國，與美國總統拜登舉行會談。

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據共同社今天報道稱，11月11日下午，日本首相岸田文雄與美軍司令確認強化同盟。岸田說：“為了實現自由開放的印度太平洋，以及地區和國際社會的穩定，希望展開合作。”阿奎利諾回應稱：“日美同盟非常牢固。”鑒於朝鮮10月發射導彈，兩人還就朝鮮半島局勢交換了意見。此外，還確認了穩步推進駐日美軍整編的重要性。

日本外相林芳正在外務省與阿奎利諾舉行會談，表示“希望朝着進一步強化日美同盟的威懾力和應對能力而共同努力”。

11月10日，日本首相岸田文雄在第二屆岸田內閣上台後，於首相官邸召開記者會。岸田文雄在10日的記者會上再次表示，有意包括今年在內，儘早訪問美國，與美國總統拜登舉行會談。岸田說：“為進一步強化日美同盟並實現自由開放的印度太平洋，將進行合作。”

對於中國和俄羅斯，岸田強調稱：“將主張該主張的，推進堅定的外交。”他指出朝鮮綁架日本人問題是“最重要課題”，還表示為了實現被綁架者回國，“決心直接面對”朝鮮勞動黨總書記金正恩。

岸田說明稱，將通過出訪外國和電話會談“開展積極的首腦外交”。關於東盟（ASEAN）和歐洲各國等，他表示“將致力於與共享普世價值的夥伴加強關係”。

據該報道，日本防衛相岸信夫11日在防衛省，與美國印度太平洋司令部司令阿奎利諾舉行會談。岸信夫在會談伊始指出“（例如）中國單方面改變現狀的嘗試以及朝鮮發射導彈等，日本所處的安全保障環境進一步嚴峻”，呼籲加強日美同盟的威懾力並為維持“自由開放的印度太平洋”展開合作。

阿奎利諾6月也與岸信夫、時任首相菅義偉、時任外相茂木敏充舉行了會談。在與岸信夫的會談中，兩人就台灣海峽和平穩定的重要性達成了一致。3月的美國參議院軍事委員會聽證會上，阿奎利諾指出中國大陸對台灣發動軍事攻擊的可能性是最大關切事項，呼籲與同盟及友好國家加強合作。

岸田上任後顯示重視與美國盟友關係。稍早岸田倉促訪英拜會拜登，就是意在獲得美國信賴。

共同社指，日本首相岸田文雄在眾院選舉後繁忙的間隙前往英國進行了兩天不住宿的訪問。這一“倉促出差”意圖之一是與美國總統拜登進行首次會面。配合當地舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）首腦級會議，得以與拜登站着進行了會談，以“拜會拜登”的形式完成了就任後的首次面對面外交。堅信在大選中獲得了選民信任的岸田這次外訪是爭取贏得美國的信任。

據該報道，2日下午在英國北部的格拉斯哥，結束與拜登站着交談的岸田向記者團回顧稱，“就創造機會盡量早些時候再次會面、進行更為深入的會談達成了一致”，彰顯成果。據岸田稱，自己提議儘快舉行正式會談，對此拜登表示“同意這麼做”。

岸田急於接觸的背後有着這樣的擔憂，即如果不在首腦層面直接傳達對強化同盟的熱切願望獲得理解，日本就很難吸引忙於應對各種課題的拜登的注意力。

格拉斯哥之行空中旅途往返花費了約24小時，而當地逗留僅8小時左右，行程非常緊張。站着交談是抵達當地不久的2日上午11時許，持續了“很短時間”（官邸消息人士語），可能只有幾分鐘。

據共同社說，舉行正式日美首腦會談的建議贏得了拜登同意的岸田方面十分滿意，外務省幹部強調：“面對面外交的首個領導人是拜登，這意義重大，有助於強化同盟。”

今後日美關係的焦點是如何應對中國。岸田計畫通過日美同盟及多邊合作進行因對，同時為避免日中關係惡化與中國保持對話。力爭最快年內訪美與拜登進行溝通、統一步調。

據共同社分析岸田新政府外交難題，包括為解決朝鮮綁架日本人問題而合作也將是重要課題，日本的立場是“要動搖朝鮮，絕對需要得到美國的合作”（外務省消息人士語）。此外還面臨今後的防衛合作以及駐日美軍駐留經費的相關談判，日美關係難題堆積如山，岸田的外交手腕將經受考驗。