美亞太助卿憂中方經濟施壓 強調維持秩序重要性

美國國務院亞太助卿康達12日接受韓聯社專訪時，對中國可能對區域內多國施壓經濟壓力表示憂心，並強調維持國際秩序及供應鏈彈性的重要性。

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韓聯社在專訪中提到，在構築降低對中國依存度的國際供應鏈過程中，韓國的參與可能招致中方的經濟施壓，康達（Daniel Kritenbrink）也對此表示憂心，認為中國可能嘗試多種方式，對區域內多國進行經濟施壓（economic coercion）。

被問及對於可能面臨壓力的韓國，美方可能採取立場時，康達說：“支持數十年來維持安保繁榮的、以遵守規則為基礎的秩序，是美國最優先關心的事項。”

康達10日抵韓進行3天2夜訪問，期間拜會韓國產業通商資源部，其中一項任務就是討論影響國際經濟安保的供應鏈問題。

康達對中方挑戰並妨害既有秩序的行動表達憂慮，並強調“在遵守秩序的前提下追求經濟與安保發展，不使用施壓手段、和平解決紛爭，是世界各國共同的希望”。

美國在與中國角力中，多次強調降低對中國依存度對維護自由貿易及國際分工體系均衡的重要性，但若韓國加入重建國際供應鏈的隊伍，受到最大貿易夥伴中國報復的可能性難以忽略。

康達11日拜會韓國外交部時也表達共同因應頻繁發生的國際供給干擾等經濟安保問題的重要性，韓媒分析，可能包括近期因中國限制出口導致的尿素吃緊問題。

中國政府近期以煤炭價格上漲、電力短缺為由，強化管制尿素出口，使韓國物流運輸等多種民生相關領域大受影響，甚至派出軍機緊急從澳洲、越南等國調貨。

康達說明，他此行主要是想強調，構築在受到干擾時仍能具彈性、恢復力的供應鏈，避免過度依賴單一國家或市場，才符合共同利益。

他也說，韓國在半導體、電池製造等核心領域居於國際領先地位，美方希望與韓國合作強化足以保護供應鏈恢復力及核心技術的措施。