俄羅斯開始向印度交付S400-導彈 普京或下月初訪印

俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫在迪拜航展（Dubai Airshow）11月14日開幕前向衛星通訊社表示，俄羅斯已經開始向印度交付S-400防空導彈系統，交付工作正在按計畫進行。據了解，俄羅斯總統普京很可能在12月的第一周訪問印度，參加兩國的年度峰會。

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舒加耶夫向俄羅斯衛星通訊社表示，“向印度供應S-400防空導彈系統的工作已經開始並按計畫進行。” 他在回答相關問題時指出，“第一個營將在年底交付。”作為俄軍的新一代中遠程防空導彈系統，S-400用於在電子和其它類型對抗條件下摧毀戰略和戰術飛機、彈道導彈、高超音速目標等空中攻擊武器。S-400防空導彈系統還已在中國和土耳其的軍隊中投入使用。

印俄2018年10月簽訂印方訂購5套俄制S-400系統的合同。官員們表示，所有交付將在五年內完成。俄羅斯國防出口公司總經理米赫耶夫（Alexander Mikheev）今年8月曾介紹稱，正在與中東、亞太地區和非洲的七個國家進行S-400防空系統的供應。

據亞洲國際新聞通訊社（ANI）引述印度國防部的消息來源報導，S-400防空導彈系統已經開始抵達印度。該系統通過海運和空運途徑運往印度。第一批中隊的交付工作預計將在今年年底前完成。報導稱，S-400防空導彈系統將首先部署在靠近印度西部邊境的一個地方，以在那裡應對來自與巴基斯坦和中國邊境的雙重威脅。據悉，中國目前已在西藏前沿地區部署了兩個S-400單位。

據《印度斯坦時報》13日引述消息人士的話說，在普京訪問印度之前，印度和俄羅斯的外長和防長將在莫斯科舉行兩國間的首次“2＋2”會談。這一因雙方日程繁忙而被延後的會談將為隨後的印俄首腦峰會鋪路。

報導指，在即將舉行的印俄峰會上，雙方預計會更新在未來十年，即2021年至2031年的軍事技術合作計畫，並簽署國防、貿易和科技方面的若干協議。印俄兩國預計將簽署的關鍵協議之一是《相互交換後勤協議》（RELOS），該協議將允許雙方軍隊在對方的基地和港口使用後勤和支持設施。

值得一提的是，美國和印度的年度“2+2”會談將於12月在華盛頓舉行。到目前為止，雙方已經在2018年9月、2019年12月和去年10月進行了三輪“2+2”對話。12月的對話將是美印的第四次“2+2”會談。對話的日期仍在最後確定中。