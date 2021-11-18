菲律賓譴責中國在南海爭議海域向其船隻發射水炮

菲律賓周四（11月18號）“以最強烈的措辭”譴責三艘中國海岸警衛隊船隻的行動，稱這些海警船阻攔菲律賓兩艘補給船前往南海仁愛礁，並發射了高壓水槍。

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法新社報道，菲律賓外交部長特奧多羅-洛辛（Teodoro Locsin）說，他已向北京轉達了對這一事件的 "憤慨、譴責和指責"，他說這一事件發生在星期二，當時菲律賓船隻正在前往有爭議的南沙群島仁愛礁的途中。菲律賓方面表示，三艘中國船隻封鎖通道並發射水炮的行為是 "非法的"。儘管事件沒有導致傷亡，但他們的船隻不得不中斷補給任務。

洛辛在一份聲明中說“中國在這些地區及其周圍沒有執法權。他們必須注意並退後，”菲方也提醒中國，公務船受菲美共同防禦條約的保護。洛辛還說，北京 "不保持克制就會威脅到兩國的特殊關係"。菲律賓在自己的領土上做我們需要做的事情不必得到任何人的許可 。

菲律賓總統內閣秘書卡洛-諾格拉萊斯周四也表示："我們將繼續在我們的領土維護我們的主權......

法新社和路透社均表示，中國駐馬尼拉大使館拒絕發表評論。

法新社報道，1990年代中期，中國佔領了馬尼拉專屬經濟區內的美濟礁後，菲律賓將其一艘船停在仁愛礁附近的礁石上，以宣示其對該地區的主權。菲律賓海軍陸戰隊依然駐紮在那裡。

報道指出，北京無視2016年海牙國際法院的一項裁決，該裁決認為中國提出的歷史主張毫無根據。在羅德里戈-杜特爾特總統的領導下，北京和馬尼拉之間的關係總體上有所改善，杜特爾特正努力使他的國家擺脫前殖民國家美國的控制，並加強與北京的經濟合作。

今年早些時候，數百艘中國船隻在南沙群島有主權爭議的牛軛礁附近被發現後，有關這片資源豐富的海域的緊張局勢一直在上升。國內壓力迫使杜特爾特採取更強硬的立場，認為他的國家在該地區的主權是不可談判的。

北京目前在南海已經控制了幾個珊瑚礁，包括2012年控制的位於菲律賓主島呂宋島以西240公里處的黃岩島，有些島礁已經變成了中國的軍事基地，有飛機跑道和港口設施。