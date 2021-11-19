日本將通過史上最大規模經濟計畫 針對中國威脅意味濃

日本政府將在11月19日下午的臨時內閣會議上決定經濟對策。包括地方負擔部分和財政投融資在內的財政支出達到55.7萬億日元，超過曾創下歷史最大規模的2020年4月的經濟對策（48.4萬億日元）。

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據日本經濟新聞今天報道說，日本政府將在11月19日下午的臨時內閣會議上決定經濟對策。經濟對策由4個支柱構成，按財政支出來看，分配22.1萬億日元用於“防止新冠疫情蔓延”。9.2萬億日元用於“在新冠疫情下重啟社會經濟活動和防備下一個危機”，19.8萬億日元用於“開創未來社會的‘新資本主義’的啟動”，4.6萬億日元用於“防災減災、強化國土等確保安全放心”。

路透社引述共同社今天報道稱，日本計畫列出創紀錄國防開支，因關注來自中國的威脅。

日本計畫在周五與經濟刺激計畫一同公布的追加預算中，列支創紀錄的國防開支，同時前首相安倍晉三呼籲將日本同澳洲的防衛合作關係提高到“新的水平”。

目前日本與美國、英國和澳大利亞等西方盟友對中國在亞太地區的軍事化進程都有所回應。

據共同社消息，日本計畫在追加預算中至少撥款7,700億日圓(67.4億美元)用於國防，該預算案將是周五敲定的經濟刺激方案的一部分。這一數額將使2019財年4,300億日圓的追加預算相形見絀，是追加預算中用於防務的最高數額，其中將包括用於加強日本在西南部島嶼附近防衛能力的支出。

長期以來，日本一直承諾軍事預算不超過國內生產總值(GDP)的1%，這一數字緩解了國內外對其軍國主義死灰復燃的擔心。軍國主義曾將日本拖入二戰的深淵。但是，隨着人們越來越關注中國在有爭議的東海海域的軍事行動，日本執政的自民黨在10月31日的選舉之前，在其政策綱領中列入了一個目標，擬將國內生產總值(GDP)的2%或更多用於軍事開支。

日本防衛省希望有資金用於國產隱形戰鬥機和射程超過1,000公里(621英里)的導彈等，同時該國還在打造網絡、太空和電磁戰能力。

路透社引述報道說，日本還計畫加強與澳洲等盟友和友好國家的關係，安倍晉三周五參加一個由澳洲智庫組織的在線研討會時提出了這一點。安倍晉三去年辭任日本首相，但在自民黨內仍有影響力。安倍晉三周五表示，日本應與美國、英國和澳洲等AUKUS安全夥伴在人工智能、網絡能力和量子技術方面進行合作。AUKUS協議被廣泛認為是對中國在該地區軍事力量提升的回應。

路透社稱，日本將於周五編製創紀錄的4,900億美元支出計畫，以緩解新冠疫情對經濟的打擊，這與全球撤除危機期間刺激措施的大趨勢背道而馳，並使其本就緊張的財政狀況更加捉襟見肘。