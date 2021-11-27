日首相岸田文雄檢閱自衛隊：加強必要的防禦能力

自東京方面消息，日本首相岸田文雄11月27日在陸上自衛隊朝霞駐地（東京都練馬區等）出席檢閱儀式並發表訓示。考慮到日本周邊安全環境急速變化的現狀，岸田文雄強調，“在這種情況下，我們將不排除而是考慮所有的選項，包括擁有所謂的對敵基地攻擊能力，並加強必要的防禦能力。”

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日本政府26日在臨時內閣會議上正式通過了防衛省提出的高達7738億日元的2021財年補充預算案。加之去年12月通過的2021財年5.34萬億日元的防衛預算，日本年度防衛費用總額首次超過6萬億日元。日本防衛省在提案中稱，“隨着日本周邊的安全環境以前所未有的速度惡化，我們的當務之急是加快實施各種項目。”

岸田文雄周六在檢閱陸上自衛隊時發表講話稱，“作為首相和日本自衛隊總司令，我對今天在朝霞這裡負責保衛我們國家的人員的紀律和精力充沛的態度感到非常鼓舞。”他提到，“2017年夏天，我在兼任外務大臣和防衛大臣的時候，在回應朝鮮發射彈道導彈的問題時，就強烈地意識到了這一點。”他補充說，“我非常清楚地記得，我是如何與防衛省和自衛隊的成員一起工作，盡最大努力確保我們的國家安全沒有任何的漏洞或缺陷。”

岸田文雄稱，“昨天，鑒於埃塞俄比亞不可預測的局勢，我們派遣了一個由外務省和防衛省組成的調查小組前往吉布提，以加強我們的情報收集。我想再次對你們強烈的使命感和你們每天的努力表示敬意。我強烈希望你們繼續全心全意地在各自的崗位上履行職責，以保護埃塞俄比亞的人民。”

岸田文雄說，“現在，我們比以往任何時候都更多地面臨著一個嚴峻的現實。”他指出，“朝鮮繼續發射彈道導彈，這違反了安理會決議。我們不能忽視近來新技術的開發和提高，如高超音速滑翔武器和不規則軌道導彈。中國繼續加強其軍事能力，並單方面試圖改變現狀，沒有足夠的透明度。”

岸田文雄稱，“各位成員，堅決捍衛我國的領土、領海、領空和人民的生命財產安全是我們的責任。這是我們被賦予的最重要的職責。我們國家周圍的安全環境正在以前所未有的速度發展。”他說，“曾經是科幻小說中的世界，現在已經成為現實。在這種環境下，政治的責任是冷靜和現實地辯論保護人民的生命和生計所需要的東西，並確保人民對所需要的東西有清楚的了解。”

岸田文雄說，“為此，我已指示修訂《國家安全保障戰略》、《防衛大綱》和《中期防衛能力整備計畫》。 在這種情況下，我們將不排除而是考慮所有的選項，包括擁有所謂的對敵基地攻擊能力，並加強必要的防禦能力。”

據共同社報導，由於受到新冠疫情影響，當天的檢閱儀式規模縮減。此後，岸田文雄與參加了與阿富汗撤僑行動以及新冠疫苗接種任務的自衛隊員等進行對話。他還視察了在日本災害派遣中用於掌握情況的小型無人機等裝備，並試乘了裝甲車和坦克。此外，日本防衛省智庫“防衛研究所”26日發布了分析中國軍事動向的《中國安全戰略報告2022》。