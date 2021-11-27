韓國前總統全鬥煥出殯 其妻首替亡夫公開道歉

韓國已故前總統全鬥煥的出殯儀式11月27日在首爾世福蘭斯醫院殯儀館舉行。儀式由50餘名遺屬、全鬥煥的親信等少數人出席。據悉，全鬥煥的夫人李順子在儀式上替亡夫就過去的罪行道歉。李順子稱，“丈夫下台以後，我們一家人經歷了很多事情，每當遇到那些事情時，丈夫都會說全是自己的過錯，是自己無德。”

廣告 繼續瀏覽後續

當地時間11月23日上午，全鬥煥在位於首爾西大門區延禧洞的私宅中去世，終年90歲。韓國政府當日決定不為其舉行國葬。這是韓國政府引進國葬制度以來首次不按國葬規格為前總統治喪。

據韓聯社報導，李順子周六讀稿稱，“葬禮結束，我謹代表遺屬替丈夫向在他任期內遭遇痛苦並身心受創的人表示深深的歉意。”她稱，“丈夫下台以後，我們一家人經歷了很多事情，每當遇到那些事情時，丈夫都會說全是自己的過錯，是自己無德。”

報導指，這是全鬥煥方面首次就全鬥煥犯下的歷史罪行公開道歉，距離全鬥煥政府1980年武力鎮壓“五一八民主化運動”（光州事件）以來已過41年多。據官方統計，鎮壓行動造成至少191人喪生，其中包括26名士兵和警察。受害者家屬聲稱事件前後實際死亡人數要高得多。

葬禮期間，媒體多次向李順子等全家遺屬詢問對“五一八民主化運動”等的立場，但他們一直保持沉默，直到遺體火化之前才向公眾低頭道歉。報導稱，全鬥煥本人生前並沒有就自己的罪過真誠道歉，而其妻在丈夫離世後似乎迫於無奈地道歉，為時過晚。在韓國三位將軍出身的總統中，全鬥煥是直到最後也毫無歉意的一人，也是最後去世的一位。

被稱為“光州屠夫”的全鬥煥生於1931年1月23日，曾於1980年至1988年間任韓國第11、第12屆總統。因涉嫌主謀1979年的“12·12”軍事政變和1980年“5·18”光州事件等，全鬥煥1996年一審時被判處死刑，後在來年減刑為無期徒刑和追繳2205億韓元。

1997年12月20日，時任韓國總統金泳三在徵得候任總統金大中同意後赦免了全鬥煥和盧泰愚。全鬥煥並於1998年初獲釋。2018年，因涉嫌損害死者名譽案，全鬥煥又遭起訴。2021年8月，他被診斷為患有多發性骨髓瘤，11月23日傳出其去世消息。