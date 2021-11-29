日首相與歐洲理事會主席商討印太地區合作

日本首相岸田文雄11月29日與歐洲理事會主席米歇爾進行了約20分鐘的電話會談，一致同意為實現“自由開放的印度太平洋”切實推進合作。

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據共同社今天報道說，日歐首腦電話會談就印太合作達成一致。日本首相岸田文雄29日與歐洲理事會主席米歇爾進行了約20分鐘的電話會談。米歇爾原計畫訪問日本並於當天在東京與岸田舉行會談，但鑒於歐洲等地新冠疫情擴大而推遲訪日。

日本與歐盟雙方就印太合作達成一致。會談中，岸田文雄與米歇爾還確認了在數字、綠色和網絡領域展開合作。岸田表示，有意與歐盟攜手應對以氣候變化為首的全球課題，同時力爭實現新資本主義。雙方還就中國的動向和朝鮮局勢交換了意見。

該報道稱，歐盟近期正在加深對印度太平洋地區的參與，並強化與台灣的經濟關係。