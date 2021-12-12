日外相：我們將強烈敦促中國負責任地行事

據日本放送協會（NHK）12月12日報導，日本新任外務大臣林芳正在出席七國集團外長英國會議時表示，日本打算敦促中國在東中國海和南中國海、香港及新疆維吾爾自治區負責任地行事。

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七國集團外長會議11日在英格蘭利物浦拉開帷幕，首日的第一次會議討論了中俄等地區情況。報導稱，林芳正說，日本反對中國單方面試圖改變東中國海和南中國海的現狀。他表示，日本還對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況表示“嚴重關切”。

報導指，與會的七國外長就“外交抵制”2022年北京冬奧會的問題交換了意見。官員們說，林芳正闡述了日本政府從國家利益角度綜合決策的立場。與此同時，林芳正與各國外長舉行了單獨會談。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）當天與林芳正舉行了單獨會談。據勒德里昂通過推特介紹，在與林芳正的會談中雙方就法日兩國在印太地區的合作，強化雙邊經貿，及伊朗和區域問題交換了意見。

就二人的會談，日本外務省的聲明介紹說，“勒德里昂部長在講話中首先祝賀林外相的任命，指出他是日本的長期朋友，在新冠疫情之前，他每年都訪問日本，並希望在包括安全和防務合作在內的廣泛領域深化與日本的合作。 ”

日方聲明稱，“林部長說，他希望與法國合作，因為法國是日本的 ’特殊夥伴‘，並將在明年上半年擔任歐盟輪值主席國，以加強法國和日本之間以及歐盟和日本之間的合作。”

聲明稱，“勒德里昂部長表示，他希望通過明年2月法國在歐盟輪值主席國主持下召開的印度-太平洋部長級會議等機會，加強與包括日本在內的印太地區夥伴的合作，兩國部長同意進一步深化法國和日本與歐盟在印太地區的合作。”兩位部長還就伊朗、烏克蘭和其他國家的地區局勢交換了意見。

林芳正周六另與英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）舉行了會談。據共同社報導，考慮到中國的活動，雙方就推進在印太地區的安全合作達成一致。鑒於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”蔓延，確認有必要攜手在世界各國推進疫苗接種。

報導稱，兩人還就英國申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的手續交換了意見。對於英國朝着撤銷福島核事故後對日本產食品實施的進口限制，着手推進國內手續一事，林芳正表示歡迎，並再次要求基於科學依據撤銷限制。

英國作為輪值主席國首次邀請東盟成員國參加七國集團外長會議，林芳正對此表示了肯定。據了解，會談持續約30分鐘，這是兩人首次線下會談。林芳正還與德國新任外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）舉行會談，確認了明年擔任七國集團輪值主席國的德國與後年擔任輪值主席國的日本之間將緊密合作。