美日澳宣布合作幫助太平洋三國建海底光纜

美國、日本和澳大利亞12月11日在七國集團外長會議期間共同承諾與密克羅尼西亞聯邦、基里巴斯和瑙魯合作，通過提供資金建設一條新的海底光纜來改善這三個太平洋國家的互聯網連接。

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美日澳三國外長和以上太平洋三國總統周六就該項目發表了聯合聲明。聲明稱，“擬議的海底光纜將為三個國家的約10萬人提供更快、更優質、更可靠和更安全的通信。這將支持增加經濟增長，推動發展機會，並在該地區從新冠病毒的嚴重影響中恢復時幫助提高生活水平。”

聲明表示，“這條新光纜將連接科斯雷島（密克羅尼西亞聯邦）、瑙魯和塔拉瓦環礁（基里巴斯）與波納佩島（密克羅尼西亞聯邦）的現有HANTRU-1光纜，首次通過海底光纜提供互聯網連接。改善連通性和獲取數字技術可以提供巨大的經濟和社會效益，是可持續發展的關鍵推動因素。它們還有助於增加數字政府服務的可用性，特別是在教育和衛生領域，並為企業和家庭提供更好的服務、信息和貿易以及就業機會。”

這項合作是在一家中企的投標於6月擱淺之後進行的，因為美國警告說，參與世界銀行和亞洲開發銀行支持的7260萬美元該項目招標的中企的參與構成了安全威脅。在過去十年中，中國向太平洋國家提供了大量貸款，用於各種項目，包括移動電話網絡建設。

作為回應，澳大利亞近來一直在增加投資和夥伴關係。2017年，澳大利亞曾花費約1.37億澳元升級所羅門群島和巴布亞新幾內亞的網絡設施。今年早些時候，澳方還承諾為整個地區的基礎設施項目提供3億澳元，包括電信、衛生和交通項目，以幫助各國從疫情中恢復。

聲明稱，“這一六國合作突出了我們在關鍵電信基礎設施方面合作的承諾，並為該地區可靠和安全的互聯網做出貢獻。我們將繼續與世界銀行和亞洲開發銀行密切協調，確保該項目補充這些機構的投資，以加強密克羅尼西亞聯邦、基里巴斯和瑙魯的數字連接。”

聲明補充說，“這不僅僅是一項基礎設施投資。它代表了一種持久的夥伴關係，在我們地區面臨前所未有的經濟和戰略挑戰時，提供實際和有意義的解決方案。這個項目建立在澳大利亞、日本和美國在印太地區三邊合作的堅實基礎上，包括對帕勞海底光纜的支持。”

六國高層共同表示，“它進一步表明，我們共同致力於與太平洋國家以及這些國家之間建立高質量、透明、財政上可持續、具有催化作用的基礎設施夥伴關係。這些夥伴關係滿足了真正的需求，尊重了主權，並補充了三邊基礎設施夥伴關係和‘重建更美好世界’（B3W）倡議。三邊夥伴將繼續合作，促進一個開放、包容和具有韌性的區域。”