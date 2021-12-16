岸田文雄：沒有參加北京冬奧會的計畫

對於明年冬天舉行的北京冬奧會和殘奧會，岸田首相表示不會參加，他說：“目前我沒有參加的計畫”。

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他是在參議院預算委員會回答在野黨議員的提問時說這番話的。

關於北京冬奧會和殘奧會，自民黨內部的保守勢力和一些在野黨因為中國的人權問題呼籲政府放棄向北京冬奧會派遣部長級以上的閣僚參加，日本政府也在朝着這一方向進行調整。

在美國等國因新疆維吾爾自治區等中國人權問題而宣布對北京冬奧會進行外交抵制的時候，岸田首相正式宣布不參加，為的是顯示他重視人權的立場。

日本政府不打算派遣部長以上的閣僚等政府官員參加，並正在考慮派日本奧委會（JOC）主席山下泰裕等奧運會官員出席開幕式。 岸田首相還表示：“重要的是要適時地考慮各種情況，從國家利益的立場做出獨自的判斷。

據路透社報道：國際奧委會（IOC）主席巴赫14日對德國電視二台ZDF表示，美國、英國、澳大利亞等國以人權問題為理由，決定對北京冬奧會進行外交抵制，不派政府官員參加，預計大多數國家不會追隨他們。

巴赫說：“70到80多個具有國家奧委會的政府尚未宣布外交抵制，由90個國家和地區的國家奧委會（NOC）將參加北京冬奧會。”

國際奧委會11日在奧林匹克峰會上發表聯合聲明表示：“堅決反對將奧運會和體育政治化”。