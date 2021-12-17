法防長訪印：共同希望確保印太地區開放包容 願繼續提供戰機

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）12月17日到訪新德里參加第三屆法印年度防務對話。帕利當天與印度國防部長傑納特·辛格（Rajnath Singh）、國家安全顧問阿吉特·多瓦爾(Ajit Doval)舉行了會談，並受到了總理莫迪的接見。帕里還在稍早參加智庫活動時表示，印度和法國都提倡多邊主義和捍衛基於規則的國際秩序，必須確保印太地區不受任何一方的脅迫。在與記者問答期間，她指出，法國願意向印度提供更多“陣風”戰鬥機。

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帕利在周五與印方官員的正式會談前先參加了由印度無黨派社會發展機構阿南特·阿斯彭中心（Ananta Aspen Centre）舉辦的論壇活動。該活動的題目是“法國如何與印度合作以捍衛基於規則的印太地區”。她在發言中說，“來到印度是一種獨特的體驗，印度與其他國家不同。塞納河和恆河之間的距離在某種程度上似乎被縮小了。”

在談到印度和法國面臨的共同挑戰時，她說，這兩個國家面臨的挑戰是區域性和全球性的。談到恐怖主義，帕利說恐怖主義已經襲擊了法印兩國。她提到，“鬥爭還沒有結束。襲擊我們國家的威脅並沒有消失。”帕利提到了阿富汗局勢，並說這是一個“法國和印度都關注的問題”，“需要以全面的方式解決這一威脅”。

帕利說，兩國面臨的第二個共同挑戰是“對國際海洋法的尊重”。她說，印太地區的一些海上通道“實際上對該地區以外的許多國家的經濟安全也至關重要”。她強調，沒有人“應該認為有權繞過”國際海事法。她提到，在這方面基於規則的國際秩序的兩個原則是，“爭端必須通過仲裁和討論來解決”，而不是通過“既成事實”，及“必須維護航行自由”。

帕利說，重要的是要保護全球公域，如海洋、網絡和空間領域，各國必須共同努力，以便雖然“這些是戰略競爭的領域，但需要確保它們不會成為新的遙遠的西部（無法之地）”。

在談到印度和法國的關係時，帕利說，“這種友誼、這種信任在最近幾年得到了很大的發展和綻放”。她補充說，“並不將法國和印度視為一種排他性夥伴關係的兩極。相反，它是一個合作網絡的核心。兩國已經與印度洋國家合作，應對環境災難，如果可能的話，解決這些災難。”

帕利提到，印度-太平洋是一個“非常寬廣的地區”，雖然“由於與中國的緊張關係，政治焦點越來越多地放在這個大區域的東部”，但該區域也包括印度洋。她說，“毫無疑問，印度處於這個區域的中心”。她提到，四分之三的法國專屬經濟區位於印太地區，並在該地區居住着超過100萬國民。

帕利說，“確保我們能夠為緩和那裡的緊張局勢作出貢獻是我們的共同責任。”她指出，根據法國的印太戰略，決定“我們應該作為法國，同時也作為歐盟在印度洋更多地存在”。她提到，歐盟的第一份防務白皮書正在制定中，印度-太平洋也在議程上。

當被問及法國和歐盟與中國的關係時，帕利回答說，“這是一個必須找到的微妙平衡”。她說，中國是一個“大國，有一些領域可以設想和發展合作”，並提到氣候變化和貿易是其中兩個領域。

帕利說，“但我們也看到，中國在該地區越來越有侵略性。而當涉及到（南）中國海的時候，情況就更加具體了。法國，如果我可以的話，印度也有同樣的看法，這一點很關鍵：國際海事法、航行自由。”

帕利說，“我們感到，有時那些試圖關閉這個中國海的企圖。我們希望確保航行自由得到尊重。”她說，這就是為什麼“儘管我們遠離我們的祖國，但我們定期部署我們的船隻和海軍，以表達我們在這些水域自由航行的權利。”

帕利說，“當我們在國家層面上開始我們的印太戰略時，我們立即想到我們應該在歐洲層面上擴展它”。她說，“我們心中的想法是嘗試更好地合作，在歐洲層面上，在這個地區和這些水域有一個更持續的存在。我認為，許多致力於以國際規則為基礎的秩序的國家，以一種非常實際的方式，通過讓船隻在這些水域循環或航行來證明他們的承諾，這是一件好事。”

帕利說，“對我們來說，印度-太平洋不是印度洋和太平洋的人為並列關係。它應該被理解為一個面臨共同挑戰的廣泛的地理連續體”。她說，“因此，我們已經建立了一個特殊的夥伴關係。而且，現在比以往任何時候都更有必要加強這種關係。正如你們所知道的，我們同時面臨著全球和區域的挑戰。”

帕利在互動中提到，法國願意向印度提供更多的“陣風”戰鬥機。她在回答一個問題時說，“法國準備回答印度可能提出的任何額外需求或要求....，如果這是印度的決定，我們開放並準備提供任何更多的‘陣風’戰鬥機。”她說，“我很高興印度空軍對其‘陣風’飛機感到滿意，而且我們非常自豪，儘管有新冠疫情，但36架飛機將按照合同規定按時交付。這是一個真正的成就。”

2016年9月，印度與法國簽署了一項政府間協議，以5900億盧比的價格購買36架“陣風”戰機， 迄今為止，法國已向印方交付了33架“陣風”戰機。剩餘的3架將在2022年4月前交付。這也是帕利兩年內第二次訪問印度。帕利曾於2020年9月訪問印度，當時她參加了在印度安巴拉空軍基地舉行的5架“陣風”戰機的正式入役儀式。

帕利周五來訪得到了印度防長拉傑納特·辛格的歡迎。帕利在印度國家戰爭紀念館的致辭中向日前因直升機事故去世的印度首任國防參謀長比平·拉瓦特（Bipin Rawat）表示敬意，稱他是“一位富有魅力和遠見的軍事領導人”，是“一位相信印法國防合作的真正朋友”。

印度總理莫迪稍後通過推特表示，“今天接待了法國國防部長弗洛朗絲·帕利，並討論了雙邊防務合作、區域安全、印度-太平洋和法國即將擔任的歐盟輪值主席國。我重申了印度對進一步深化我們戰略夥伴關係的承諾。”