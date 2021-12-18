法防長：印度是法國在印太地區最重要的戰略夥伴

法國國防部長弗洛朗絲·帕利（Florence Parly）12月17日到訪新德里參加第三屆法印年度防務對話。她在當地接受印媒採訪時透露出，法國仍然對美國、英國和澳大利亞之間的三邊安全協議（AUKUS，又稱奧庫斯協議）感到不滿，該協議使法國失去了對澳洲的常規動力潛艇銷售合同。帕利指出，法國致力於向印度提供最好的國防技術，並願雙方在人工智能、網絡安全和太空安全等領域加深合作。

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帕利周五與印度國防部長傑納特·辛格（Rajnath Singh）、國家安全顧問阿吉特·多瓦爾(Ajit Doval)舉行了會談，並受到了總理莫迪的接見。她在與印方官員會面前接受了《印度時報》記者的專訪。

採訪中，記者問道，“您周五與國防部長拉傑納特·辛格和其他領導人會談的議程是什麼？”帕利回答說，“自從我上次於2020年9月訪問印度以來，印法友誼表現出了非凡的團結和承諾。我們互相幫助，共同度過了最糟糕的大流行病時期。”

帕利說，“在我們遭受恐怖襲擊時，印度站在法國一邊。儘管受到大流行病的干擾，法國還是履行了按時交付‘陣風 ’戰鬥機的承諾：到目前為止，（向印度交付了）36架戰鬥機中的33架。我們的武裝部隊已經達到了新的互操作性水平，今年進行了重大的空軍、海軍和陸軍演習。”她說，“這加強了我的信念，即印法戰略夥伴關係是我們塑造大流行病後的世界、捍衛我們的共同價值觀和促進多極世界的最佳資產。”

帕利說，“在馬克龍總統和莫迪總理交流之後，拉傑納特·辛格部長和我將舉行我們的年度防務對話，審查和推進我們合作的各個方面。我還將重申，法國致力於提供其最好的國防技術，其中包含大量的‘印度製造’成分。”她說，“我還想藉此機會就比平·拉瓦特將軍的不幸去世向他表示哀悼。我向他的家人和其他受害者的家人表示哀悼。”

帕利說，“印度失去了一位有魅力、有遠見的軍事領導人，他不遺餘力地在充滿挑戰的戰略環境中加強印度的武裝力量。法國也失去了一位朋友，他相信印法防務合作是應對這些挑戰並使兩國更加強大的關鍵。”記者問，“更廣泛的印度-法國戰略夥伴關係及其前景如何，包括在太空安全合作等新領域？”

帕利說，“我們的戰略夥伴關係是建立在持久的共同利益和幾十年來建立的特殊程度的信任之上的。它使法國和印度能夠在敏感領域合作，以加強我們的自主權和主權條件。”她說，“這就是我們在國防領域一直在做的事情，分享一流的能力，如‘陣風’戰鬥機，並進行技術轉讓，如‘鮋魚’級(Scorpene)潛艇計畫。今天，我們正在將這種合作擴大到新的領域，如人工智能和超級計算、網絡安全，以及事實上的太空安全。”

帕利補充說，“如果說太空在過去是一個‘新邊疆’，那麼現在它已經成為一個‘新戰線’。法國和印度享有長期的民用太空合作。這就是為什麼我們也希望通過建立專門的對話在太空安全和安保問題上攜手合作。目標是分享威脅評估，協調我們的應對策略，並共同促進國際規範以確保自由和安全的太空。我們一起建造衛星，自然也要一起努力保護它們!”

記者問，“奧庫斯協議對法國的印太戰略是否有任何影響？”帕利說，“奧庫斯協議不會改變地理環境。法國是印太地區的國家，而印度是我們保持這一地區自由、開放和繁榮的最重要戰略夥伴。我很高興我們在該地區的其他夥伴關係也在不斷增強，例如與阿聯酋的夥伴關係，其武裝部隊現在也將駕駛‘陣風’戰鬥機。”

帕利說，“法國和印度對該地區的挑戰，包括海上安全方面的挑戰，有着同樣清醒的評估。但是，採取軍事區塊的削減主義做法，讓各國放棄對本國安全的責任，並不是解決辦法。”她說，“我們的答案是將願意維護法治而又不屈服於任何霸權的國家聚集起來。這意味着能夠向該地區的國家提供一個全面的、可供選擇的模式，一個既能解決其安全和發展需求，又能尊重其主權的模式。”

帕利說，“法國和印度多年來一直致力於這一積極的議程，現在，隨着歐盟新的印太戰略的出台，我們可以依靠歐盟及其27個成員國的額外力量。”記者問，“法國將在2022年上半年擔任歐盟輪值主席國。印度在你們的優先事項中會有什麼特點？”

帕利說，“我們的首要任務將是建立一個掌握自己命運的強大歐洲。這一雄心與法國和印度的戰略自主權的驅動力是一致的。它使歐盟成為印度的天然夥伴，共同致力於建立一個真正的多極世界秩序，從印度-太平洋開始，在那裡歐洲可以提供很多東西：從加強海軍存在到（基礎設施）連接、環境保護和健康的具體解決方案。”

帕利說，“這就是我所說的提供一個基於夥伴關係而非依賴關係的替代模式的意思。我們將利用我們的主席國身份來具體實現這一願景，而印度是我們努力的核心。特別是，我們將邀請該地區的國家參加2月份的印度-太平洋部長級論壇。”

記者問，“您如何看待中國在印太地區的侵略行為以及與印度在拉達克東部的持續軍事對峙？”帕利說，“法國和歐洲的利益直接受到印太地區關鍵問題的影響，包括中國的行為。在巴黎或歐盟，對此沒有任何天真想法。我們致力於維護海洋法，正如我們在該地區的長期軍事存在、頻繁的海軍部署以及與印度等夥伴的聯合演習所表明的那樣。”

帕利說，“關於拉達克東部的局勢：我們密切關注事件。任何國家都不能使用既成事實的政策。我們歡迎迄今為止所採取的脫離接觸步驟，並堅信和平對話和尊重國際法是前進的方向。”

記者問，“關於‘陣風’戰機交易仍有很多爭議。法國的一名法官也已經開始調查？”帕利說，“我不應該對印度的政治辯論或新聞指控進行評論。應該指出的是，包括印度最高法院在內的各國相關機構都在2019年對該協議進行了徹底審查。”

帕利說，“現在，如果你看一下事實。‘陣風’戰機正在完全按時交付；我敢說，印度空軍似乎對它們的性能非常滿意；抵消正在實施；法國公司比以往任何時候都更渴望更多‘印度製造’的項目。”