自民黨內部提議將日安保文件與美國家安全文件體系統一

日本共同社12月18日引述多名相關人士透露，圍繞岸田文雄首相提出的外交和安全政策長期指針《國家安全保障戰略》等3個文件的修改，自民黨內部提出了把記載項目等體系與美國政府的同類文件進行統一的方案。此舉旨在強化日美合作，但有意見擔憂自衛隊與美軍過度一體化，導致難以獨立決策。

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岸田文雄此前在競選期間曾提出上任後將着手修訂日本《國家安全保障戰略》、《防衛計畫大綱》和《中期防衛能力整備計畫》。他在10月發表首相就職演說中重申，“在我國所處的安全保障環境日益嚴峻的形勢之下，將徹底守衛我國的領土、領海、領空以及國民的生命與財產。為此，將着手修訂國家安全保障戰略、防衛大綱、中期防衛能力整備計畫。其中，將果敢地推進強化海上保安能力和包括更有效舉措的導彈防禦能力等防衛能力，以及經濟安全保障等新時代的課題。”

岸田文雄隨後說，“我國外交與安全保障政策的基石就是日美同盟。我將身先士卒，把作為印太地區、以及世界和平與繁榮根基的日美同盟提升到更高層次。”共同社周六的報導介紹稱，自民黨將於12月20日啟動有關修改上述3個文件的討論，力爭明年5月向日本政府提交建議。計畫也提及與美國文件聯動的可能性。

報導提及，美國政府的同類文件有：作為政府大方針的美國《國家安全戰略》（NSS）、由國防部編寫的《國家防衛戰略》（NDS）、作為軍隊運用指針而由參謀長聯席會議主席簽發的《國家軍事戰略》 (NMS)。此外還有五角大樓向國會報告的《四年一度防務評審》（QDR）。

美國拜登政府今年3月公布了暫定版的《國家安全戰略中期指導方針》。而拜登政府所制定的美國《國家安全戰略》及相關文件預計有待明年出台。報導稱，自民黨也將關注這些動向，並探討如何體現到建議中去。

自民黨國防相關議員就統一體系的益處表示，“現在無法對比日美文件，比較難懂。若改為相同體系進行比較，合作將更加順暢。”報導指出，拜登政府有意在印太地區加強與盟國和夥伴國家的關係。日本若在國家安全相關文件方面加強協作姿態，推進運用一體化，也有可能給日美分工帶來影響。